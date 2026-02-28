Vīrietis, kuru atlaida par alus dzeršanu darbā, uzvar tiesā un saņem dāsnu kompensāciju. Kā tas iespējams?
Elektriķi no Spānijas atlaida no darba par trīs litru alus izdzeršanu darba laikā, taču tiesa atzina atlaišanu par nelikumīgu. Tagad uzņēmumam vīrietim jāizmaksā ievērojama kompensācija.
Lai gan alkohola lietošana darba laikā parasti tiek uzskatīta par nopietnu pārkāpumu un pamatu atlaišanai, tiesa nolēma, ka bijušajam elektromontāžas uzņēmuma darbiniekam tomēr pienākas naudas kompensācija, neskatoties uz to, ka viņš vairākkārt pieķerts alkohola lietošanā.
Saskaņā ar lietas materiāliem uzņēmuma vadība sāka turēt aizdomās vīrieti viņa dīvainās uzvedības dēļ darbā un nolīga privātdetektīvu novērošanai. Savā ziņojumā detektīvs norādīja, ka darbinieks dzēris alu bāros un pat autostāvvietās, bet kādā reizē pusdienu pārtraukuma laikā esot izdzēris trīs litrus alu.
Darba devējs to uzskatīja par nopietnu pārkāpumu, ņemot vērā, ka vīrietis vadīja dienesta automašīnu un varēja radīt apdraudējumu apkārtējiem. Viņš tika atlaists, taču darbinieks šo lēmumu pārsūdzēja tiesā, apgalvojot, ka atlaišana bijusi nelikumīga.
Tiesas lēmums
Mursijas Augstākā tiesa nostājās prasītāja pusē, atzīstot atlaišanu par netaisnīgu, bet sodu — par nesamērīgu. Tiesa apstiprināja pārkāpuma faktu, taču uzskatīja, ka piemērotā sankcija bijusi pārāk barga. Uzņēmumam tika dota izvēle: vai nu atjaunot darbinieku amatā, vai arī izmaksāt viņam 47 000 eiro.
Tiesa savu lēmumu pamatoja ar vairākiem apstākļiem:
- Pusdienu pārtraukums formāli netiek uzskatīts par darba laiku, tāpēc alkohola lietošanu šajā periodā nevar tieši traktēt kā darba pienākumu pārkāpumu.
- Darba devējs nepierādīja, ka alkohola lietošana ietekmējusi darbinieka darbu vai radījusi reālu apdraudējumu citiem.
Spānijas likumdošana pieļauj atlaišanu tikai sistemātiskas alkohola pārmērīgas lietošanas gadījumā, nevis atsevišķu epizožu dēļ. Tiesa detektīva fiksētos gadījumus atzina par atsevišķiem, nevis sistemātiskiem.
Rezultātā tiesa atzina atlaišanu par netaisnīgu un sodu — par nesamērīgu, nodrošinot vīrietim tiesības uz kompensāciju, ziņo TSN.