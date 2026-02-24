Lielbritānija noteikusi jaunas sankcijas Krievijai
Lielbritānija otrdien noteikusi jaunas sankcijas Krievijai, un tās skārušas uzņēmumu "Transņeftj", kā arī uzņēmuma "Rosatom" struktūras, pavēstīja valdība.
"Transņeftj" ir atbildīgs par vairāk nekā 80% Krievijas naftas eksporta transportēšanu. Ierobežojumu noteikšana šim uzņēmumam "vēl vairāk apgrūtinās Kremļa izmisīgos centienus atrast pircējus savai naftai".
Sankciju sarakstā iekļautas "Rosatom" struktūras - "Rosatom Energy Projects", "REIN Engineering" un "Rusatom Overseas".
Sankcijas ir vērstas arī pret 48 naftas tankkuģiem un 175 uzņēmumiem, kas ir naftas tirdzniecības tīkla "2Rivers" ("Coral Energy") sastāvdaļa un ir viens no lielākajiem ēnu flotes operatoriem un nozīmīgs Krievijas naftas tirgotājs.
Laikraksts "Financial Times" raksta, ka "Rosņeftj" degvielas atmazgāšanā ir iesaistīti vismaz 48 uzņēmumi, arī "Coral Energy".
Sankciju sarakstā ir iekļautas 49 struktūras un personas, kas iesaistītas Krievijas atbalstīšanā, arī starptautiskie piegādātāji, kas piegādā preces, komponentus un tehnoloģijas Krievijas ieročiem.
Saskaņā ar "Telegram" kanāla "The Sanction Laws" un ziņu aģentūras "Interfax" apkopoto informāciju sankcijām pakļauto uzņēmumu vidū ir "Gazprom LNG Portovaya", "Rosatom" struktūras, "Fora Bank", banka "Ak Bars", "Absolut Bank", "Transkapitalbank", banka "Sinara", "Lanta Bank" un banka "Avers". Kopumā sarakstā iekļautas deviņas bankas.
Kā norāda Lielbritānijas valdība, Krievijas finanšu iestādēm "ir būtiska nozīme Krievijas centienos saglabāt piekļuvi starptautiskajiem tirgiem un finansēt militārās darbības".
Sankcijas noteiktas arī Gruzijas telekanāliem "Imedi TV" un POSTV, jo tie izplata Krievijas dezinformāciju.
"Šis ir visplašākais Londonas pasākumu kopums kopš pirmajiem iebrukuma mēnešiem," norādīja Lielbritānijas ārlietu ministre Iveta Kūpere.