Nodurtā Holivudas režisora Roba Rainera dēls Niks tiesā neatzīst savu vainu vecāku slepkavībā
Slavenā Holivudas režisora Roba Reinera dēls Niks Rainers pirmdien Losandželosas tiesā neatzina savu vainu vecāku slepkavībā. Kino leģendas un viņa sievas Mišelas slepkavība 2025. gada 14. decembrī šokēja ne tikai Holivudu, bet visu Ameriku.
Notiesāšanas gadījumā 32 gadus vecajam Nikam Reineram, kuram izvirzītas apsūdzības pirmās pakāpes slepkavībā, draud mūža ieslodzījums bez pirmstermiņa atbrīvošanas iespējas vai pat nāvessods. Viņš atrodas apcietinājumā un nākamreiz stāsies tiesas priekšā 29. aprīlī.
Robu Raineru un viņa sievu nogalinātus savās mājās Losandželosā atrada viņu meita Romija, bet pēc dažām stundām likumsargi aizturēja pāra dēlu Niku. Toreiz tika ziņots, ka Niks ar vecākiem naktī pirms slepkavībām kopīgi apmeklēja Ziemassvētku ballīti slavenā ASV komiķa un raidījuma vadītāja Konana O'Braiena mājās. Niks un Robs ballītē esot pamatīgi sastrīdējušies, jo tēvs bija aizrādījis dēlam par neadekvātu uzvedību.
Savulaik Niks Rainers atklāti izteicies par savām ilglaicīgajām narkotiku atkarības problēmām. 2015. gadā viņš sarakstīja scenāriju sava tēva režisētajai filmai “Being Charlie”, ko iedvesmoja paša grūtības un attiecības ar tēvu.
Robs Rainers bija režisors daudzām slavenām filmām (kurās varam redzēt daudzas Holivudas superzvaigznes — pietiek minēt tikai tādus kā Džeks Nikolsons, Toms Krūzs, Billijs Kristals, Morgans Frīmens, Ketija Beitsa, Maikls Duglass, Anete Beninga, Kīfers Sazerlends, Demija Mūra!), kuras izpelnījās daudzas nominācijas ASV Kinoakadēmijas "Oskara" balvām, BAFTA un "Zelta globusiem". Ketija Beitsa saņēma "Oskaru" un "Zelta globusu" kā labākā aktrise 1990. gada filmā "Misery", bet "When Harry Met Sally..." saņēma BAFTA balvu par labāko oriģinālo scenāriju.
Robs Rainers bija aktīvs ASV prezidenta Donalda Trampa pretinieks, viņu jau 2017. gadā raksturojot kā "psihiski nederīgu" prezidenta amatam. Neilgi pirms nāves Rainers paziņoja, ka Tramps valstī ievieš "pilnīgas autokrātijas" režīmu.
Lieki teikt, ka Tramps uz Rainera nāvi reaģēja ierastā stilā. Vispirms viņš daudzu pasaulslaveno filmu režisoru Raineru nodēvēja par “kādreiz ļoti talantīgu filmu režisoru un komēdiju zvaigzni”, bet par slepkavības iemeslu norādīja “domājams, dēļ dusmām, kuras viņš izraisīja citos ar savu milzīgo, neatlaidīgo un neārstējamo garīgo slimību kas pazīstama kā TRAMPA APSĒSTĪBAS SINDROMS”. Uzreiz pēc tam Tramps sāka ierasti slavināt sevi: “Viņš bija pazīstams ar to, ka cilvēkus PADARĪJA TRAKUS ar savu nevaldāmo apsēstību ar prezidentu Donaldu Dž. Trampu, viņa acīmredzamajai paranojai sasniedzot jaunus augstumus, kamēr Trampa administrācija pārsniegusi visus diženākos mērķus un cerības, un mūs gaida tāds Amerikas Zelta laikmets, kāds, iespējams, vēl nekad nav pieredzēts.”