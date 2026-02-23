Karš Ukrainā ir nonācis strupceļā: atvaļināts Austrālijas ģenerālis saskata trīs izejas
Atvaļinātais Austrālijas armijas ģenerālis Maikls Berijs Raiens uzskata, ka karš Ukrainā ir nonācis ieilgušā strupceļā bez acīmredzamām perspektīvēm uz ātru pavērsienu.
Pašreizējā Krievijas uzsāktā kara Ukrainā fāze ir klasisks strupceļš, ko var pārvarēt tikai ar trim ceļiem: tehnoloģisku izrāvienu, vienas puses politisku sabrukumu vai arī šo faktukombinācija. Šādu viedokli savā blogā pauda atvaļinātais Austrālijas armijas ģenerālis Maikls Raiens.
Stratēģisks izrāviens nav gaidāms
Viņa vērtējumā nav redzamas būtiskas izmaiņas ne frontes līnijā, ne diplomātiskajos procesos. Komentējot jaunāko trīspusējo sarunu kārtu, kurā piedalījās Ukrainas, Krievijas un Amerikas Savienoto Valstu delegācijas, militārais eksperts norāda, ka tās nav devušas būtisku progresu.
"Ženēvas sarunas ir kļuvušas par vēl vienu procedūru ievērošanas vingrinājumu, taču nav devušas būtisku progresu teritoriālā noregulējuma vai drošības garantiju jautājumos," raksta autors.
Ģenerālis norāda, ka Kijiva meklē patiesu sarunu ceļā panāktu risinājumu, savukārt Krievija alkst pēc Ukrainas kapitulācijas, kas pasniegta diplomātiskā valodā.
Vērtējot situāciju kaujas laukā, analītiķis uzskata, ka karadarbība turpinās kā ierasts: abas puses veic uzbrukumus un pretuzbrukumus, apmainās ar raķešu un bezpilota lidaparātu triecieniem.
Tuvojoties Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ceturtajai gadadienai, ģenerālis prognozē, ka karš, visticamāk, ilgs vismaz līdz pavasarim un, iespējams, ilgāk. Pašreizējā dinamika neliecina par drīzu izšķirošas priekšrocības sasniegšanu kādai no pusēm.
Trīs iespējamie veidi, kā izkļūt no strupceļa
Raiens norāda, ka karu vēsturē ir ierobežots skaits scenāriju šādu situāciju pārvarēšanai.
Pirmais variants ir vienas puses militārās sistēmas dziļa pārveide. Tas ietver visaptverošas izmaiņas operacionālajā doktrīnā, armijas organizatoriskajā struktūrā un efektīvā jaunu tehnoloģiju ieviešanā.
Otrais iespējamais scenārijs ir politiska krīze vai gribas zudums turpināt karu kādai no pusēm.
Trešais ceļš ir iepriekš minēto militāro transformāciju un politisko faktoru kombinācija.
Ukrainas un Krievijas stratēģijas
Pēc eksperta domām, Krievijas stratēģija joprojām balstās uz militāru darbību un politiskā un informatīvā spiediena kombināciju. Krievijas diktators Vladimirs Putins cenšas attēlot pat ierobežotus teritoriālus ieguvumus kā "uzvaras", vienlaikus turpinot uzbrukumus Ukrainas infrastruktūrai, kas, pēc Kremļa domām, ir paredzēti, lai atbalstītu naratīvu par "neizbēgamiem panākumiem".
Ukrainai, pēc eksperta domām, joprojām ir vairāki galvenie virzieni: iekšējās politiskās vienotības saglabāšana, iekšzemes aizsardzības ražošanas palielināšana, frontes līnijas stabilizēšana, apvienojot cilvēkresursus un tehnoloģijas, pretgaisa aizsardzības sistēmu stiprināšana, Eiropas valstu palīdzības saglabāšana un paplašināšana, kā arī ASV atbalsta saglabāšana.