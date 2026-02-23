"Par kādu mieru var būt runa?" Minska sašutusi par ASV atteikumu izsniegt vīzas dalībai Trampa Miera padomē
Amerikas Savienotās Valstis (ASV) nav izsniegušas vīzas Baltkrievijas delegācijai, kurai bija paredzēts piedalīties ASV prezidenta Donalda Trampa izveidotās Miera padomes atklāšanas sanāksmē Vašingtonā.
Baltkrievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā teikts, ka delegācijai bija paredzēts doties uz ASV ārlietu ministra Maksima Riženkova vadībā.
"Vīzas mūsu delegācijai dalībai Miera padomes sanāksmē netika izsniegtas, neskatoties uz to, ka visi dokumenti tika iesniegti laikus un tika ievērotas visas procedūras," teikts Baltkrievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā sociālajā tīklā "X" .
Visas for our delegation to the Peace Council meeting were not issued, despite all documents being submitted on time and procedures followed.— Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 19, 2026
Belarus had informed organizers that, by decision of the Head of State, Foreign Minister Maxim Ryzhenkov would attend.
The invitation… pic.twitter.com/Ttzo3zDm7z
Ārvalstu mediji ziņo, ka sākotnēji ielūgums piedalīties Miera padomes sanāksmē ticis nosūtīts Baltkrievijas autoritārajam līderim Aleksandram Lukašenko, taču Minska laikus informējusi ASV, ka saskaņā ar valsts galvas lēmumu Baltkrieviju pasākumā pārstāvēs ārlietu ministrs.
"Šajā situācijā rodas pamatots jautājums: par kādu mieru un kādu konsekvenci var būt runa, ja organizatori nav izpildījuši pat elementāras formalitātes mūsu dalībai," pauda Baltkrievijas Ārlietu ministrija.
ASV prezidenta izveidotās Miera padomes pirmā sanāksme notika 19. februārī Vašingtonā. Sākotnēji šī iniciatīva, kas dibināta janvārī Pasaules ekonomikas forumā Davosā, tika prezentēta kā mehānisms Gazas miera plāna īstenošanai, taču vēlāk tās pilnvaras tika paplašinātas, ietverot arī citu globālu konfliktu, tostarp Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu, iespējamu risināšanu. Vairākas Rietumvalstis pret šīs padomes izveidi izturas skeptiski, bažījoties, ka tā varētu kļūt par konkurentu Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO).
Baltkrievija ir viena no tuvākajām Krievijas sabiedrotajām un ir ļāvusi izmantot savu teritoriju pilna mēroga iebrukumam Ukrainā. Tādēļ pret Minsku ir vērstas plašas Rietumvalstu sankcijas, un tās amatpersonas reti tiek aicinātas uz augsta līmeņa starptautiskajiem forumiem.