Baltkrievijas diktators Lukašenko Trampa paspārnē gādās par mieru Gazā
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko pirmais no Eiropas valstu vadītājiem parakstījis dokumentu par pievienošanos ASV prezidenta Donalda Trampa veidotajai Gazas Miera padomei.
Dokumentā, kā attēlu publicējis ar diktatora preses dienestu saistītais "Telegram" kanāls "Pul pervogo", teikts, ka Baltkrievija ir gatava pildīt visus Miera padomes hartas noteikumus no parakstīšanas dienas.
Lukašenko noraidīja mediju ziņoto, ka valstīm par pievienošanos Miera padomei būtu jāmaksā miljards dolāru.
Baltkrievija kļuvusi par pirmo valsti Eiropā, kas oficiāli pievienojusies Miera padomei. Šodien par pievienošanos apvienībai oficiāli paziņoja arī Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) Ārlietu ministrija. Kopumā Tramps uzaicinājis pievienoties šai padomei aptuveni 50 valstis, arī Krieviju un Ukrainu.
Francija un Lielbritānija jau ir oficiāli atteikušās pievienoties Miera padomei. Arī Norvēģijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka Norvēģija nepievienosies šai organizācijai. Reaģējot uz Parīzes rīcību, Tramps piedraudēja noteikt muitas tarifus Francijas šampānietim un vīniem.