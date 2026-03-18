Rinkēvičs: ES lēmums palīdzēt atjaunot Krievijas naftas cauruļvadu "Družba" atspoguļo skarbu jauno realitāti
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs kopīgajā preses konferencē ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) uzsvēra, ka Eiropas Savienības (ES) lēmums palīdzēt atjaunot Krievijas naftas cauruļvadu "Družba", atspoguļo skarbu jauno realitāti, kur nākas saskarties ar dažāda veida dilemmām un kur nav labu risinājumu.
Valsts prezidents klāstīja, ka jāņem vērā situācija Tuvajos Austrumos, Krievijas uzbrukumi Ukrainai un Ukrainas cīņa frontē. Viņš piebilda, ka miera process patlaban faktiski ir apstājies.
"Ja tas palīdz nodrošināt Ukrainu ar nepieciešamo finansējumu 90 miljardu eiro apmērā un ļauj Ukrainai turpināt cīnīties un nodrošināt valsts funkcionēšanu [..], es šo lēmumu varu saprast, bet priecīgs par to es nevaru būt," teica Rinkēvičs.
Jau rakstīts, ka Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena otrdien paziņoja, ka ES palīdzēs atjaunot Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba". Krievijas naftas piegādes pa "Družbu" ir pārtrauktas kopš janvāra beigām, kad cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukumā. "Družba" darbības pārtraukums radījis politisko spriedzi Kijivas attiecībās gan ar Ungāriju, gan Slovākiju, kas pa šo cauruļvadu saņēma Krievijas naftu, jo abām valstīm noteikts izņēmums ES sankcijās. Ungārija līdz šim ir bloķējusi ES aizdevuma 90 miljardu eiro apmērā piešķiršanu Ukrainai.