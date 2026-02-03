"Krievi baidās skaļi pateikt, kam Ukrainas bruņotie spēki trāpīja Kiriļivkā." Andrjuščenko ziņo par okupantu zaudējumiem
Okupācijas pētījumu centra vadītājs pauda pārliecību, ka svarīga mērķa iznīcināšana Zaporižjes apgabalā ļaus Ukrainas bruņotajiem spēkiem vieglāk pārvarēt Krievijas armijas aizsardzību. Viņš aicināja visus gaidīt ziņas no Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR).
Ukrainas bruņotie spēki Zaporižjas apgabala Kiriļivkā veica divas triecienu sērijas. Par vienu no tām ziņoja Ģenerālštābs. Tās laikā tika iznīcināti desanta karaspēki: ir "divsimtie" [kritušie], ir "trīssimtie" [ievainotie], šo faktu apstiprināja arī Krievijas puse. Bija vēl viena triecienu sērija, trāpot mērķim, par ko Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) pašlaik klusē. Krievi arī klusē, jo baidās runāt par trāpīto mērķi, jo tas armijai bija ļoti svarīgs.
To komentārā "24 kanālam" sacīja Okupācijas pētījumu centra vadītājs Petro Andrjuščenko. Viņš norāda, ka Kiriļivkā atradās darbnīca, kurā "tika montēti ļoti svarīgi priekšmeti Krievijas armijai. Tā vairs tur nav", un Krievijas speciālistu vidū ir ievērojami zaudējumi.
"Šie speciālisti ir tāda kalibra, ka, ja krievi par to skaļi runās, tas, kurš ir atbildīgs par pretgaisa aizsardzību šajā frontes līnijā, vai nu pametīs savu posteni, vai arī dosies triecienuzbrukumā, pārvēršoties par "pingvīnu"," secināja bijušais Mariupoles mēra padomnieks.
29. janvārī Ukrainas bruņotie spēki netālu no Kiriļivkas iznīcināja "Bars-Sarmat" specvienības bāzi, kuru pārraudzīja bijušais "Roskosmos" vadītājs Dmitrijs Rogozins. Uzbrukums Zaporižjas apgabalā tika veikts ar pieciem uzbrukuma bezpilota lidaparātiem.
Krievijas specvienības par savu dislokācijas vietu izvēlējās atpūtas centru netālu no Kiriļivkas ciema Zaporižjas apgabalā. Saskaņā ar Krievijas izlūkdienesta pārstāvja kanālu "Dosje Špiona", uzbrukumā bāze tika iznīcināta, 14 okupanti zaudēja rīcībspēju: divi gāja bojā un 12 tika ievainoti. Avots arī norādīja, ka Ukrainas bruņoto spēku mērķis atradās Kosa Peresipa ielā 211. Netālu atrodas arī vairāki citi atpūtas centri.
29. janvārī, Ukrainas bruņotie spēki veica vēl vienu triecienu netālu no Kiriļivkas. Tika ziņots, ka 414. atsevišķās bezpilota sistēmu brigādes "Ptahi Madjara" droni uzbruka Krievijas armijas 76. gaisa desanta trieciendivīzijas vienības noliktavām.
Dronu operatoriem izdevās trāpīt pretinieka loģistikas noliktavām. Bezpilota sistēmu spēki ziņoja, ka Ukrainas dronu pirmais mērķis bija Krievijas armijas 7. gaisa desanta trieciendivīzijas artilērijas pulka noliktavas, kas atradās Ohrimovkā. Pēc tam operatori nosūtīja Ukrainas aviāciju uz Kiriļivku, uzbrūkot Krievijas armijas 76. gaisa desanta trieciendivīzijas vienības noliktavām. Situācija Zaporižjas apgabalā joprojām ir saspringta, 29. janvārī "DeepState" analītiķi ziņoja par okupantu virzību Malaja Tokmačkā. 28. janvārī reģionālās militārās administrācijas vadītājs Ivans Fjodorovs paziņoja, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir izdevies apturēt Krievijas armijas virzību reģionā un ka Ukrainas aizstāvji ir saņēmuši pastiprinājumus, lai vēl vairāk stabilizētu situāciju.