Zelenskis atklāj, vai ir gatavs dot rīkojumu nogalināt Putinu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicās par savu attieksmi pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un paskaidroja, par ko viņš vēlētos runāt ar Kremļa vadītāju.
Intervijā britu žurnālistam Pīrsam Morganam Zelenskis sacīja, ka, nonākot potenciālajās sarunās ar Krievijas diktatoru, viņš netērētu laiku vēsturiskos apskatos vai mēģinājumos noskaidrot, kāpēc Krievija iebruka Ukrainā.
Pēc viņa teiktā, vienīgais, uz ko viņš koncentrētos, būtu reāls risinājums galvenajiem jautājumiem par kara noslēgšanu.
"Ir drošības jautājumi, ir liela karadarbība pret mums. Ir mūsu dzīvība. Vienīgais, par ko es vēlos ar viņu runāt, ir tas, ka, manuprāt, mums jādarbojas pēc iespējas veiksmīgāk. Veiksmīgi, es domāju ātri, bez pārāk lieliem zaudējumiem, lai pabeigtu šo karu. Un tieši par tādiem jautājumiem es gribu runāt," teica Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka sarunās ar Putinu neļautu valdīt emocijām, jo viņam nav personīgu pretenziju pret viņu.
"Es neuzskatu, ka man ir personīgas pretenzijas pret viņu. Nekādas emocijas. Nekādas emocijas. Vienkārši es saprotu, kā mēs patiešām cenšamies pabeigt šo karu," uzsvēra valsts vadītājs.
Morgans arī jautāja Zelenskim, vai viņš dotu rīkojumu saviem spēkiem nogalināt Putinu, ja tāda iespēja rastos. Zelenskis sniedza netiešu atbildi.
"Zināt, viņu sistēmā es neesmu pārliecināts, ka cits cilvēks neizveidotu tādu pašu Putinu. Tādu pašu, kā Putins. Jautājums nav tajā," sacīja Ukrainas prezidents.
Vienlaikus viņš pastāstīja par daudziem mēģinājumiem nogalināt viņu, no kuriem lielāko daļu novērsa drošības dienesti, raksta portāls "Glavred.info".
"Es nezinu, cik reizes viņi mēģināja mani nogalināt. Drošības dienesti man stāstīja par dažiem gadījumiem. Es saprotu, ka manā valstī šajā grūtajā periodā tas varētu novest pie haosa Ukrainā," sacīja valsts vadītājs.
Zelenska un Putina tikšanās
Volodimirs Zelenskis jau sen ir izteicis gatavību tikties ar Kremlja vadītāju Vladimiru Putinu. Tomēr Krievija ignorēja ideju par līderu tikšanos, aicinot Zelenski uz Maskavu uz sarunām.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha teica, ka prezidents Volodimirs Zelenskis ir gatavs satikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai risinātu divus galvenos jautājumus: teritorijas un Zaporižjas kodolspēkstaciju.
Vienlaikus Sibiha piebilda, ka Kremlī nav redzama interese par šādu tikšanos.
Vēlāk Krievijā paziņoja par gatavību organizēt tikšanos starp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un diktatoru, kā arī kara noziedznieku Putinu Maskavā.
Tajā pašā laikā Kremlis paziņoja par it kā gatavību garantēt Ukrainas līdera drošību. 2026. gada janvārī Zelenskis uzaicināja Putinu apmeklēt Kijivu.