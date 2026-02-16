Navaļnija māte pauž, ka vienmēr zinājusi, ka viņas dēls nenomira dabiskā ceļā
Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija māte Ludmila paziņojusi, ka piecu Eiropas valstu vērtējums par viņas dēla nāves apstākļiem apstiprinājis viņas sākotnējo pārliecību, ka dēls ticis nogalināts.
Sestdien Apvienotā Karaliste un Eiropas sabiedrotie nāca klajā ar paziņojumu, ka Navaļnijs, kurš gāja bojā 2024. gadā, ticis nogalināts ar indi, kas izstrādāta no Dienvidamerikas vardes toksīna, un ka “tikai Krievijas valstij bija līdzekļi, motīvs un iespēja pielietot šo nāvējošo toksīnu”.
“Tas apstiprina to, ko mēs zinājām jau no paša sākuma,” pirmdien, apmeklējot dēla kapu Maskavā viņa nāves otrajā gadadienā, sacīja Ludmila Navaļnaja. “Mēs zinājām, ka mūsu dēls vienkārši nemira cietumā – viņš tika nogalināts.”
Tikmēr Maskava kategoriski atteikusies pieņemt Eiropas valstu ziņojumu, un Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka "Maskava šādas apsūdzības nepieņem, uzskata tās par neobjektīvām un nepamatotām un stingri tās noraida".
Navaļnija atraitne Jūlija atzīmēja divu gadu gadadienu kopš vīra nāves, sociālajos tīklos ievietojot sekojošu ierakstu: “Mēs esam panākuši to, ka tiek pausa patiesība, un kādu dienu mēs panāksim arī taisnīgumu.” Iepriekš viņa norādīja, ka laboratorijās divās valstīs analizētie slepeni izvestie bioloģiskie paraugi liecina, ka viņas vīrs ticis nogalināts, un aicināja publiskot rezultātus.
Navaļnijs, kurš bija ass Krievijas prezidenta Vladimira Putina kritiķis, gāja bojā 47 gadu vecumā Sibīrijas soda kolonijā, kur izcieta 19 gadu cietumsodu par “ekstrēmismu”. 2020. gadā viņš pārdzīvoja iespējamu noindēšanas mēģinājumu ar nervu vielu “Novičok”, bet 2021. gadā opozicionārs atgriezās Krievijā, kur tika arestēts. Vēlāk viņš mira kolonijā aiz Polārā loka. Kremļa amatpersonas sākotnēji paziņoja, ka Navaļnija nāve iestājusies dabisku iemeslu dēļ.
Navaļnija bēres 2024. gada martā Maskavā pulcēja tūkstošiem cilvēku. Tomēr Maskavā ar uz ielas izvietotām kamerām sērotāji tika iemūžināti un daudzi no viņiem - vēlāk arī sodīti. Tāpat pēdējos gados represijas Krievijā pastiprinājušās, īpaši pēc agresorvalsts iebrukuma Ukrainā 2022. gadā – šobrīd daudzi Navaļnija līdzgaitnieki atrodas nebrīvē vai ir pametuši valsti. Arī viņa atraitne ar bērniem dzīvo ārvalstīs.