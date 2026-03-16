“Lidl” samazina regulārās cenas vēl plašākam maizes klāstam
Mazumtirgotājs “Lidl” turpina stiprināt savu cenu līderību, būtiski samazinot regulārās cenas plašam maizes klāstam, cenas ir pat 14% zemākas. Šie samazinājumi ir daļa no kampaņas “Tās nav atlaides. Tas ir cenu kritums!”, kuras ietvaros “Lidl” jau kopš pagājušā gada nogales ik nedēļu samazina regulārās cenas vairākiem produktiem.
Turpmāk daudzas klientu iecienītas maizes – tostarp sēklu maize ar diedzētiem graudiem, kviešu tostermaize, kliju maize šķēlēs, kefīra maizes šķēlēs, rudzu tostermaize un citas – “Lidl” veikalos būs pieejamas līdz pat 14% lētāk. Maize ir viens no pircēju pamata produktiem iepirkumu grozos visās vecuma grupās, un cenu kritums nozīmē pastāvīgi zemākas ikdienas cenas, nevis īslaicīgas akcijas. Tas vēlreiz apliecina “Lidl” pozīcijas kā vienam no izdevīgākajiem mazumtirgotājiem Latvijā.
“Lidl” cenšas nodrošināt klientiem stabilas un saprotamas cenas katru dienu, bez īslaicīgiem trikiem un sarežģītām akcijām. To apliecina arī neatkarīgi pētījumu dati – saskaņā ar “Seenext” tirgus pētījumu, “Lidl” jau vairākus mēnešus pēc kārtas piedāvā vienu no izdevīgākajiem pārtikas groziem Latvijā.
Jau ziņots, ka gada sākumā “Lidl” ievērojami samazināja cenas “Cien” kosmētikai un citiem privāto preču zīmolu higiēnas un mājsaimniecības produktiem, plašam kafijas produktu klāstam, atlasītām tējām, kakao, piena produktiem, banāniem, gaļas izstrādājumiem un riekstu produktiem, čipsiem, popkornam un sēklām, dažādiem šokolādes produktiem un populāriem ilgstošās uzglabāšanas produktiem – miltiem, makaroniem, cukuram un konservējumiem, plašam mājdzīvnieku produktu klāstam – kaķu un suņu barībai, kārumiem un ikdienas kopšanas precēm, dažādiem saldumiem un želejkonfektēm, kā arī plašam maizes klāstam. Taču pērnā gada nogalē tika samazinātas regulārās cenas sviestam, apelsīnu sulai, sieram “Gouda”, UHT pienam.