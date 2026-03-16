Šodien 10:06
Šonedēļ populārākie vārdi - Ilona un Guntis
Šonedēļ vārdadienā sveicam Adelīnas, Ilonas, Guntus, Tamāras, Guntarus, Gabrielas, Gabrielus, Unas, Mades un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Ilona (6242).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Guntis (4755), Tamāra (4381), Guntars (3353), Gabriela (2271), Gabriels (1453) un Una (1295). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Dziedra (1), Dzelme (5), Guntris (8), Unigunde (11), Benedikta (25), Benedikts (42), Gerhards (44) un Irbe (64).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 984 Jāzepi, 945 Adelīnas, 719 Gerdas, 159 Juzefas, 149 Ģertrūdes un 118 Mades.