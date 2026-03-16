FOTO: Holivudas zvaigznes izrāda savu spožumu - ieskats 2026. gada “Oskaru” elegantākajos tērpos

Spožākie un elegantākie tērpi uz 2026. gada “Oskaru” sarkanā paklāja
2026. gada "Oskaru" ceremonija kārtējo reizi pārvērtās par īstu modes parādi. Uz sarkanā paklāja Holivudas zvaigznes demonstrēja gan klasisku eleganci, ...
Balvu sezona noslēdzās ar vērienu 2026. gada “Oskaru” ceremonijā. Nav pārsteigums, ka daudzas Holivudas zvaigznes savus labākos tērpus pietaupīja pašām beigām, ierodoties uz 98. Kinoakadēmijas balvu pasniegšanu savā izsmalcinātākajā vakartērpā.
Lai gan vakaru noteikti dominēja tradicionālais glamūrs — eleganti uzvalki un izsmalcinātas vakarkleitas, kas jau sen ir “Oskaru” sarkanā paklāja klasika — bija arī daži izvēles varianti, kas šķita nedaudz svaigāki, modernāki un pavisam negaidīti.
Protams, daudzi no spilgtākajiem mirkļiem piederēja labākās aktrises kategorijas nominantēm. Rouza Bērna izvēlējās klasisku greznību — melnu bezlencīšu Dior kleitu, ko radījis Džonatans Andersons, ar smalkiem ziedu izšuvumiem, savukārt Džesija Baklija izvēlējās krāsu bloku kombināciju Chanel izpildījumā — rozā un sarkanu kleitu ar atkailinātiem pleciem, ko iedvesmojis Greisas Kellijas stils, un kas vienlaikus izskatījās maiga un romantiska.
Vīriešu modes frontē “Heated Rivalry” zvaigzne Hadsons Viljamss izskatījās nevainojami savā elegantajā melnajā Balenciaga smokingā, ko papildināja pieskaņots krekls ar apkakli un broša. Holivudas kungiem viss bija par klasisko vīriešu modes kodu interpretēšanu ar nelielu neparedzamības piesitienu — kā, piemēram, Pedro Paskālam, kurš atteicās no žaketes un izvēlējās baltu kreklu ar apkakli un lielu krizantēmas korsāžu.
Sadalīti prestižie "Oskari"
Svinīgā "Oskara" balvu pasniegšanas ceremonija Losandželosā, kurā galveno godalgu kā labākā filma saņēma režisora Pola Tomasa Andersona kinolente "Cīņa pēc ...