Ukrainas bruņotie spēki guvuši ievērojamus panākumus Dienvidu frontē: atbrīvoti simtiem kilometru teritorijas
Ukrainas bruņotie spēki ir guvuši ievērojamus panākumus Dienvidu frontē. Saskaņā ar avotiem ir atbrīvoti simtiem kilometru teritorijas, un vēl 120 kvadrātkilometri tie attīrīti.
Ukrainas bruņotie spēki ir pavirzījušies dienvidu virzienā un pārņēmuši kontroli pār jaunām teritorijām. Par to ziņo avots, kas pārzina situāciju frontē. 2026. gadā Ukrainas spēki ieguva kontroli pār vairāk nekā 100 kvadrātkilometriem teritorijas, un vēl 120 kvadrātkilometri tiek attīrīti. Galvenās kaujas notiek Zaporižjas apgabalā. Ukrainas bruņotie spēki ir atbrīvojuši Lukjaņivskes ciematu un līdz 20 kvadrātkilometriem teritorijas netālu no Stepnohirskas.
Cīņas turpinās par Primorski, Plavni un Stepnohirsku. Saskaņā ar provizoriskām aplēsēm, aptuveni 5 kvadrātkilometri teritorijas ir attīrīti netālu no Cvetkoves ciemata, kas tagad atrodas Ukrainas spēku kontrolē. Ziņots arī par Ukrainas vienību virzību uz priekšu Ternovas apkārtnē. Avoti liecina, ka tur atbrīvota vairāk nekā 40 kvadrātkilometru teritorijas, kā arī Kosivceves un Rizdvjankas ciemi. Cīņa par Dobropiļļu un Priļukiem turpinās.
Avoti ziņo, ka Ukrainas spēki ir atbrīvojuši līdz 10 kvadrātkilometriem teritorijas netālu no Daņilovkas Dnipropetrovskas apgabala virzienā un cīnās par Solodki. Ziņots arī par virzību uz priekšu netālu no Višņeves, kur atbrīvota līdz 10 kvadrātkilometriem teritorijas. Attīrīšanas operācijas notiek Privoļes, Jehorivkas, Zlagodas un Verbovas ciemos. Avoti arī ziņo, ka Ukrainas spēki ir atbrīvojuši līdz 30 kvadrātkilometriem teritorijas netālu no Berezovas. Ternoves ciems ir nonācis Ukrainas bruņoto spēku kontrolē, un turpinās Kaliņivskes, Stepovas, Berezovas, Novomikolaivkas un Novohrihorivkas attīrīšana.
Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ziņoja par Ukrainas spēku pretuzbrukuma rezultātiem. Saskaņā ar kanāla sniegto informāciju, Ukrainas armija veica operācijas, kuru mērķis bija izjaukt jaunas Krievijas ofensīvas plānus. Zelenskis paziņoja, ka šo darbību rezultātā Ukraina atguva kontroli pār 434 kvadrātkilometru lielu teritoriju. Prezidents paziņoja, ka Krievijas puse plāno sākt plaša mēroga ofensīvu 2025. gada beigās un turpināt to pavasarī. Viņš piebilda, ka Ukrainas pavēlniecība nolēmusi veikt preventīvu pretuzbrukumu.