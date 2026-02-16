Brjanska piedzīvojusi "bezprecedenta uzbrukumu Krievijas reģionam kara vēsturē": agresorvalsts žēlojas par "teroru" pret salstošajiem iedzīvotājiem
Pie Ukrainas robežas esošais Brjanskas apgabals svētdien saņēmis tādu uzbrukumu, kādu vēl neviens Krievijas reģions nav piedzīvojis kopš gandrīz četrus gadus ilgstošās “speciālās militārās operācijas” sākuma. Apgabala gubernators Aleksandrs Bogomazs pavēstījis, ka uz viņa apgabalu raidīts diennaktī vēl nekad nepieredzēts dronu daudzums, daudzviet iedzīvotājus atstājot bez apkures un elektrības, un agresorvalsts vietējās amatpersonas žēlojušās par “necilvēcīgo teroristisko uzbrukumu”.
Dronu uzbrukuma rezultātā bojāti enerģētikas infrastruktūras objekti, daļa Brjanskas pilsētas un pieci apgabala rajoni kādu laiku palika bez siltuma un elektrības. Vietējais izdevums “Brjanskaja guberņija” vēstīja, ka vairākos daudzdzīvokļu namos reizē ar apkures un elektrības pārtraukumu pazuda arī siltais ūdens.
“Vakar Brjanskas apgabals piedzīvoja visspēcīgāko un vērienīgāko uzbrukumu. Tik daudz bezpilota lidaparātu diennakts laikā vienlaikus nebija palaisti ne pret vienu Krievijas reģionu. Ukrainas Bruņoto spēku teroristisko darbību rezultātā tika bojāti enerģētikas infrastruktūras objekti,” paziņoja Bogomazs, apgalvojot, ka iznīcināti 229 droni. Tiek ziņots, ka dronu uzlidojuma draudu režīms pilsētā darbojās vairāk nekā 19 stundas.
Savukārt Brjanskas apgabala domes deputāts Mihails Ivanovs — laikā, kad paša valsts jau vairākus mēnešus mežonīgi apšauda Ukrainas pilsētu elektroapgādes un siltumapgādes objektus — pauda sašutumu par mierīgo iedzīvotāju terorizēšanu, jo, lūk, triecieni tika vērsti pret civilās infrastruktūras objektiem. “Tas, ko Brjanskas apgabala iedzīvotāji piedzīvoja pagājušajā svētdienā, nav attaisnojams no cilvēciskās morāles viedokļa. Ukrainas Bruņotie spēki dod triecienus nevis militārajām noliktavām un karaspēka pozīcijām, bet transformatoru apakšstacijām un siltumtrasēm, lai atstātu mūsu mātes un sirmgalvjus bez gaismas un siltuma. Tam nav nekāda sakara ar militārām darbībām, tas ir tīrais terors pret civiliedzīvotājiem,” Ivanovs žēlojās izdevumam “news.ru”.
Brjanskas apgabals nebija vienīgais, kurš saņēma pamatīgus triecienus. Arī Belgorodas apgabala gubernators Vjačeslavs Gladkovs atzina, ka pēc raķešu trieciena nodarīti nopietni postījumi infrastruktūras objektiem, taču sīkāk nekonkretizēja. “Telegram” kanāls “Pepel” 15. februāra vakarā vēstīja par raķeštriecienu Belgorodas termoelektrostacijai, tādējādi pilsētas centrā daudzviet dzīvojamās mājās pazuda apkure.