Pieliek punktu minējumiem: Spānijā koferī atrastās sievietes mirstīgās atliekas nepieder pazudušajai latvietei
Spānijas Civilā gvarde publiskojusi sievietes, kuras mirstīgās atliekas pirms trim gadiem tika atrastas koferī krūmājā pie kāda prestiža golfa kluba Malagas provincē, fotorobotu, tādējādi oficiāli izslēdzot vienu no versijām, ka atradums varētu būts saistīts ar 2014. gadā Spānijā pazudušās Latvijas valstspiederīgās Agneses Kļaviņas lietu.
🚨 #ColaboracionCiudadana | Solicitamos ayuda para identificar a una mujer cuyos restos fueron hallados en Benahavís (#Málaga) en 2023.— Guardia Civil (@guardiacivil) February 11, 2026
🔹De origen europeo.
🔹Talla aproximada de 1,60 metros.
🔹Piel blanca.
🔹Cabello original de color marrón o marrón oscuro.
🔹Ojos de color… pic.twitter.com/pimSAPRGDt
2023. gadā, kad kāds dārznieks aizaugušā krūmāja pie prestižā golfa kluba “La Quinta” atrada galvaskausu un koferi ar kādas sievietes mirstīgajām atliekām, izmeklētāji pieļāva, ka, iespējams, beidzot izdevies atrisināt pirms desmit gadiem pazudušās Latvijas valstspiederīgās Agneses Kļaviņas pazušanas mīklu. Tomēr Galisijas Tiesu medicīnas institūta veiktā jaunākā tiesu medicīnas un antropoloģiskā ekspertīze tagad pilnībā izslēgusi saikni starp abiem gadījumiem, raksta Spānijas mediji.
Lai identificētu koferī atrasto upuri, tiesu medicīnas eksperti veica rūpīgu izpēti un izveidoja detalizētu sievietes profilu. Skeleta izpēte liecina, ka sieviete dzemdējusi vismaz vienu bērnu, savukārt Kļaviņai bērnu nebija. Noteikts, ka sieviete nonāvēta laika posmā no 2020. līdz 2023. gadam — vairākus gadus pēc Kļaviņas pazušanas 2014. gadā. Nogalinātā bijusi aptuveni 40 gadus veca eiropeiskas izcelsmes sieviete ar gaišu ādu, brūnām acīm un dabiski tumši brūniem matiem. Viņas augums bijis aptuveni 1,60 metri.
Kopā ar sievietes mirstīgajām atliekām tika atrasts arī maiss ar drēbēm, grīdas birste, notraipīts kabatlakatiņš un zāģa diski. Uz upura galvaskausa konstatētas smaga trieciena pēdas, kas liecina par īpaši brutālu nonāvēšanu pirms ķermeņa ievietošanas koferī.
Saistība ar britu miljonāru
Zīmīgi, ka sievietes mirstīgās atliekas tika atrastas teritorijā, kurā savulaik atradās vairākas villas, kas piederēja mirušajam britu miljonāram Vestlijam Kaperam. Viņš bija galvenais aizdomās turamais Kļaviņas lietā un nomira 2021. gadā — laikā, kad pie golfa kluba atrastā sieviete, iespējams, vēl bija dzīva. Izmeklēšanas materiālos fiksēts, ka Kapers savulaik jokojis, ka viņa īpašuma saldētava esot vieta, kur viņš “glabā līķus”.
Kļaviņa, kura Marbeljā strādāja par viesmīli, pazuda 2014. gada septembrī. Pēdējo reizi viņa tika manīta pie naktskluba "Aqwa Mist", kur viņu ar varu iesēdināja automašīnā, kurā atradās britu pilsoņi Vestlijs Kapers un Kreigs Porters.
Lai gan jaunākie DNS un antropoloģiskie testi ir izslēguši atrasto mirstīgo atlieku piederību Kļaviņai, viņas pazušanas lieta joprojām nav atklāta. Tikmēr Spānijas likumsargi turpina darbu pie koferī atrastās sievietes identifikācijas un aicina ikvienu, kura rīcībā ir informācija par pazudušu personu, kas atbilst publicētajam aprakstam un fotorobotam, sazināties ar policiju.