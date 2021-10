Turīgais brits, kuru saistīja ar Spānijā pazudušās Agneses Kļaviņas lietu, miris no Covid-19

44 gadus vecais Veslijs Kapers, Eseksas nekustamā īpašuma magnāta dēls, pirmdien "Costa del Sol" kūrorta slimnīcā miris no Covid-19 izraisīta insulta. Kaperam vīruss diagnosticēts pēc ceļojuma uz Apvienoto Karalisi, kur vēl nesen tika konstatēti Delta varianta gadījumi. Nav skaidrs, vai viņš bijis vakcinēts.

Kaperam Spānijā bieži bijušas problēmas ar likumu. Nesen viņš izvairījies no cietumsoda, neskatoties uz atzīšanos, ka 2016. gada maijā vadījis sava tēva "Bentliju", kad nāvējoši uztriecies trīs bērnu mātei Fatimai Dorado, kura šķērsoja gājēju pārēju.

Pagājušā gada janvārī tiesnesis Kaperam piesprieda nosacītu sodu par sievietes nāvējošo notriekšanu pēc tam, kad viņš Dorado ģimenei samaksājis kompensāciju.

Tikai pirms septiņiem mēnešiem Kapers bija izvairījies no vēl viena cietumsoda par latvietes Agneses Kļaviņas nolaupīšanu no naktskluba "Aqua Mist". Tiesnesis atzina, ka Agnese nav ar varu iesēdināta Kapera luksusa klases automašīnā, un tāpēc viņš nevarēja būt vainīgs nelikumīgā aizturēšanā, par ko viņam pienāktos 16 gadi cietumā.

Veslijs Kapers no kreisās. (Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube. )

Tā vietā Kapers atzīts par vainīgu māzākā nodarījumā, kad tiesnesis uzzināja, ka viņš 30 gadus veco sievieti piedzirdījis. Agneses ģimene šo spriedumu pārsūdzēja Spānijas Augstākajā tiesā, lai gan Kapera nāve nozīmē, ka pat tad, ja spriedums tagad tiek atcelts, viņu nevar saukt pie kriminālatbildības par sievietes nolaupīšanu.

Jebkura civiltiesiskā kompensācija, kas viņam būtu jāmaksā, būs jāsedz viņa mantiniekiem, sacīja tiesas avots. Iepriekš viņam kopā ar līdzdalībnieku Kreigu Porteru, pirms tika iesniegtas apelācijas sūdzības, tika noteikts samaksāt Agneses ģimenei 8500 mārciņas (10 tūkstoši eiro).

Ar Kaperu un Porteru Agnese iepazinās naktsklubā "Aqua Mist". Izmeklēšanas sākumā Kapers uzstāja, ka izsēdinājis Agnesi netālu no dzīvokļa, kur viņa bija apmetusies, jo bija pārdomājusi, ka nedosies uz viņa mājas ballīti.

Četru bērnus tēvs Porters sacīja, ka aizmidzis uz mašīnas aizmugurējā sēdekļa pirms viņa izsēdināta, jo bija "piedzēries un noguris". Video novērošanas kameras kadrus, kas atskaņoti tiesā un kuros redzams, kā viņi pamet klubu, analizējusi policija norādot, ka Agnese ar varu ievilkta Kapera automašīnā.

Pēc Agneses pazušanas Marbellas policijas spēki pārmeklēja visas iespējamās vietas, tomēr ķermenis netika atrasts, - nekādu pazušanas pēdu. Advokāts spāņu televīzijai sacīja: "Marbella tikusi pārmeklēta no vienas malas līdz otrai. Policija, helikopteri, suņi. Nekā! Arī vietā, kur šie abi aizdomās turētie bija atstājuši savu auto, nekas netika atrasts."

Privātie Agneses ģimenes prokurori pieprasīja Kaperam piespriest 16 gadus ilgu cietumsodu. Kapera advokāts sava noslēguma runā tiesā sacīja: "Vienīgais pierādījums, kas ir neapstrīdams, ir tas, ka Agnese Kļaviņa pameta naktsklubu un iekāpa mašīnā, kuru vadīja mans klients un kurā brauca Kreigs Porters. Pārējais ir pieņēmums un spekulācija."

Latvijā dzimusī Agnese Kļaviņa, kura vairākus gadus dzīvoja Lielbritānijā pims pārcelšanās uz Spāniju, lai vasarā tur strādātu, draudzējās ar bijušo Londonas klubu īpašnieku Maiklu Milisu.

Jau vēstīts, ka Agnese pazuda 2014. gada septembrī Spānijas pilsētā Marbellā. Kapers atzīst, ka Kļaviņa kopā ar viņu devusies prom no nakstskluba, taču apgalvo, ka viņa izkāpusi no automašīnas pirms tā sasniegusi viņa mājokli. Laivu novietnes novērošanas kameru video ir fiksējušas brīdi, kad pāris dienas pēc notikušā uz jahtu tiek vilkts paliela izmēra čemodāns, un to dara abi jau minētie vīrieši un vēl kāds.

Agnese joprojām nav atrasta. Viņas tuvinieki uzskata, ka sievietes mirstīgās atliekas atrodas jūras dzelmē.