Ukrainas bruņotie spēki sākuši veikt lokālus pretuzbrukumus divu apgabalu krustpunktā
ASV bāzētais Kara pētījumu institūts (ISW) ir atklājis, kā Ukrainas Aizsardzības spēkiem izdevies veikt vairākus pretuzbrukumus.
Ukrainas armija ir pastiprinājusi lokālus pretuzbrukumus Dnipropetrovskas un Zaporižjas apgabalu krustpunktā. Pēc Kara pētījumu institūta (ISW) analītiķu domām, Ukrainas bruņotie spēki izmantoja sakaru problēmas starp Krievijas vienībām, īpaši "Starlink" darbības pārtraukumus un "Telegram" piekļuves ierobežojumus.
Šī nav liela mēroga ofensīva, bet gan mērķtiecīgas lokalizētas darbības. Pēc institūta ekspertu domām, Ukrainas spēki veic ierobežotus pretuzbrukumus abu apgabalu administratīvās robežas tuvumā.
12. februārī publicētie ģeolokācijas kadri liecina par Krievijas triecieniem Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām uz austrumiem no Haičuras upes – uz austrumiem un dienvidiem no Dobropiļļas – un uz ziemeļiem no Varvarivkas, uz ziemeļrietumiem no Huļajpoles.
Pēc analītiķu domām, šie dati apstiprina, ka Ukrainas vienības saglabāja savas pozīcijas šajā sektorā un tagad mēģina atjaunot sakarus starp atsevišķiem cietokšņiem. Tiek uzskatīts, ka Krievijas spēki, iespējams, iepriekš apgāja dažas Ukrainas bruņoto spēku pozīcijas, radot iespaidu par ievērojamāku virzību kartē, nekā tas patiesībā bija.
Interesanti, ka Krievijas militārie blogeri sākotnēji notikumus attēloja kā liela mēroga Ukrainas "pretuzbrukumu". Tomēr vēlāk daži prokrieviskie avoti atzina, ka tās bija ierobežotas, lokalizētas kaujas. Tikmēr paši "kara korespondenti" sūdzas par sakaru pasliktināšanos frontes līnijās, apgrūtinot situācijas objektīvu novērtēšanu.
ISW ziņojumā īpaša uzmanība tiek pievērsta Krievijas sakaru problēmām. Augsta ranga NATO amatpersona norādīja, ka daži no Ukrainas bruņoto spēku panākumiem Zaporižjas reģiona austrumu daļā varētu būt saistīti ar "SpaceX" rīcību, lai ierobežotu Krievijas spēku "Starlink" termināļu izmantošanu februāra sākumā.
Tikmēr kopš 9. februāra Krievijas avoti ziņo par grūtībām piekļūt "Telegram", kas tiek aktīvi izmantota vienību koordinācijai. Kā apgalvo paši krievu blogeri, vienlaicīgi "Starlink" un "Telegram" pakalpojumu pārtraukumi ir nopietni sarežģījuši karaspēka vadību un kontroli, kā arī informācijas apmaiņu frontes līnijās. ISW uzskata, ka Ukrainas bruņotie spēki cenšas izmantot šīs ienaidnieka vadības un sakaru sistēmu ievainojamības, lai uzlabotu savu taktisko pozīciju.