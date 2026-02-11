Ukraina divus gadus izstrādāja ieroci, kas palīdzēs tai cīnīties pret okupantu droniem
Ukrainas jaunā ieroča izstrāde ilga divus gadus un izmaksāja vairākus miljonus dolāru, vēsta "The Atlantic".
Ukrainai trūkstot pretgaisa raķetēm Krievijas gaisa triecienu atvairīšanai, tika izstrādāta lēta lāzera pretgaisa aizsardzības sistēma "Sunray". Par to, atsaucoties uz iekšējo informāciju, ziņoja amerikāņu izdevums "The Atlantic".
Medijs vēsta, ka Ukrainas lāzera pretgaisa aizsardzības sistēma jau ir veiksmīgi pabeigusi pirmos testus, kuru laikā tika iznīcināts bezpilota lidaparāts.
"Sunray" ir kompakta sistēma, kas izmanto lāzera tehnoloģiju – lāzera lielgabalu.Tā ārējais izskats atgādina amatieru teleskopu ar sānos piestiprinātām kamerām. Ukraina nav pirmā valsts, kas izstrādā lāzera ieročus.
Līdzīgi projekti tiek īstenoti ASV un Lielbritānijā. Lāzera tehnoloģija jau tiek izmantota militāriem mērķiem.
ASV militārais uzņēmums "Lockheed Martin" četru gadu laikā izstrādāja lāzera pretgaisa iekārtu "Helios", kas paredzēta dronu iznīcināšanai. Tas tika uzstādīts uz amerikāņu karakuģa. Šim projektam tika piešķirti 150 miljoni ASV dolāru.
Miglainajā Albionā tiek īstenots "DragonFire" projekts. Tas ir lāzera lielgabala nosaukums, kas paredzēts gaisa mērķu iznīcināšanai. Paredzams, ka 2027. gadā Lielbritānijas armija saņems "DragonFire".
Lielbritānijā jau izskan aicinājumi nodot "DragonFire" lāzera lielgabalus Ukrainai. Laikraksts "The Atlantic" apgalvo, ka Ukrainas uzņēmums (tā nosaukums tiek turēts noslēpumā) "Sunray" lāzera lielgabala izstrādei veltīja divus gadus. Projekts izmaksāja vairākus miljonus dolāru. Paredzams, ka katra "Sunray" sistēma izmaksās vairākus simtus tūkstošu dolāru, padarot Ukrainas lāzera projektu lētāku nekā tā britu un amerikāņu analogus.
Prezidents Volodimirs Zelenskis nesen pauda neapmierinātību ar Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību dažos Ukrainas reģionos. Viņš paziņoja par personāla izmaiņām pretgaisa aizsardzības spēkos. Šī gada janvārī Ukraina saskārās arī ar pretgaisa raķešu trūkumu, atvairot Krievijas gaisa triecienus enerģētikas infrastruktūrai.