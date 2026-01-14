Slavenais britu valdības kaķis Lerijs “nozog šovu” Polijas prezidentam Londonas vizītes laikā
Polijas prezidenta Karola Navrocka vizītes laikā Dauningstrītā 10, tiekoties ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru, negaidītu uzmanību izpelnījies rezidences slavenākais iemītnieks – "galvenais peļu ķērājs" kaķis Lerijs, vēsta Polijas mediji.
Brīdī, kad Navrockis pēc sarunām ar Stārmeru atstāja premjera rezidenci, viņam "pievienojās" arī Lerijs, kurš izsteidzās pa durvīm tieši pirms prezidenta. "Mēs konferencē nebūsim vieni. Kopā ar mums iznāca kaķis no Dauningstrītas," pirms preses brīfinga pajokoja Navrockis.
Nie mogło być inaczej.— Max Hübner (@HubnerrMax) January 13, 2026
Gdy Prezydent Karol Nawrocki wyszedł z Downing Street 10 "towarzyszył" mu także słynny kot Larry.
"Nie będziemy sami na konferencji.
Wyszedł z nami kot z Downing Street.
Larry?
Nie poznaliśmy się tak dobrze, żebym poznał jego imię".
Vēlāk sociālajos tīklos Navrockis publicēja fotogrāfiju, kurā redzams glaudām slaveno runci, ar parakstu: "Šodien iepazinos arī ar Leriju."
Dziś poznałem też Larry’ego ☺️ pic.twitter.com/HMBqY7Zrzx— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) January 13, 2026
Kaķis Lerijs ir viens no populārākajiem kaķiem pasaulē. Dauningstrītā 10 viņš dzīvo jau kopš 2011. gada un oficiāli ieņem "galvenā peļu ķērāja" amatu. Runcis savā "amatā" piedzīvojis jau vairākus Lielbritānijas premjerus.
Lai gan Lerija parādīšanās ieviesa humoristisku noti, Navrocka vizīte Liebritānijā bija saistīta ar nopietniem ģeopolitiskiem izaicinājumiem. Prezidenta galvenais mērķis Londonā bija apspriest Eiropas drošības jautājumus un miera plānu Ukrainai, tostarp iespējamo britu miera uzturēšanas spēku nosūtīšanu un militārās klātbūtnes palielināšanu NATO austrumu flangā.