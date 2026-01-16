“Noskatieties video…” britu valdības kaķis Lerijs internetā taisnojas - neesot klupinājis to poļu fotogrāfu
Dauningstrītas 10. nama slavenākais “darbinieks” — kaķis Lerijs — otrdien, 13. janvārī, uz brīdi aizēnoja augsta līmeņa diplomātiju.
Kā liecina sociālajos tīklos izplatītais video, brīdī, kad pēc tikšanās ar Lielbritānijas premjerministru Sīru Kīru Stārmeru no ēkas iznāca Polijas prezidents Karols Navrockis, Lerijs uzrādās pie ieejas tik pārliecinoši, ka viens no fotogrāfiem, steidzoties tikt pie labāka kadra, gandrīz paklupa, mēģinot viņu apiet.
Neoficiālais Lerija "X" konts dalījies ar video, rakstot: "Noskaties video un spried pats/pati, vai es “paklupināju” fotogrāfu, vai arī viņš pats paklupa un gandrīz mani samina."
Watch the video and judge for yourself if I "tripped" the photographer or if he stumbled and nearly squashed me https://t.co/cffwMpeL3H— Larry the Cat (@Number10cat) January 15, 2026
Vizītes laikā Navrocks ieradās pateikties par Lielbritānijas karavīriem, kas izvietoti Polijā kā daļa no NATO priekšējo sauszemes spēku ieguldījuma, savukārt Stārmers pateicās par uzņemšanu un sadarbību drošības jomā. Tikšanās laikā tika arī atzinīgi novērtēta vienošanās, ka Polijas helikopteru piloti tuvāko mēnešu laikā uzsāks apmācību Lielbritānijā — vēl viens praktisks solis abu valstu militārās sadarbības stiprināšanā.
Un tomēr… kamēr politiķi runā par drošību un apmācībām, Lerijs atgādina, ka pie Dauningstrītas 10 pat visnopietnākajos brīžos var notikt kas pavisam ikdienišķs.
Lerijs ir Lielbritānijas valdības rezidences slavenākais runcis — viņš dzīvo Dauningstrītā kopš 2011. gada, un ir kļuvis par īstu britu popkultūras tēlu un regulāri “iefiltrējas” preses fotogrāfijās pie rezidences durvīm.