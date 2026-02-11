“Ne krievi, ne mēs neesam sajūsmā” - Zelenskis komentē nākamo sarunu kārtu ar Krieviju
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka nākamā sarunu kārta ar Krieviju paredzēta 17. vai 18. februārī ASV, taču Maskava vēl nav devusi savu piekrišanu.
Aģentūra "Bloomberg News" ziņo, ka Zelenskis pieņēmis ASV piedāvājumu nākamnedēļ rīkot vēl vienu sarunu kārtu, kurā "sarunu dalībnieki, visticamāk, pievērsīsies sarežģītajam teritorijas jautājumam".
Jaunā sarunu kārta paredzēta otrdien vai trešdien, aģentūrai atklāja Zelenskis, lai gan vēl nav zināms, vai Krievija piekritīs sarunām ASV. Darba kārtībā ir ASV priekšlikums izveidot brīvo ekonomisko zonu kā buferzonu Donbasā, taču Zelenskis norādīja, ka abas puses šo iespēju vērtē skeptiski.
"Neviena no pusēm nav sajūsmā par brīvas ekonomiskās zonas ideju - ne krievi, ne mēs (..). Mums ir atšķirīgi uzskati par šo jautājumu. Un mēs vienojāmies par sekojošo - nākamajā tikšanās reizē atgriezīsimies ar redzējumu par to, kā tā varētu izskatīties," teica Zelenskis.