Zelenskis sniedz skaidrību: vēlēšanas Ukrainā notiks tikai pēc drošības garantijām un pamiera
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien paziņojis, ka Ukraina rīkos vēlēšanas tikai pēc tam, kad būs saņemtas drošības garantijas un stājies spēkā pamiers ar Krieviju.
"Mēs virzīsimies uz vēlēšanām, kad būs saņemtas visas nepieciešamās drošības garantijas," žurnālistiem pavēstīja Zelenskis.
Britu laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka Ukraina sākusi plānot prezidenta vēlēšanas un referendumu par miera līgumu ar Krieviju pēc tam, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija bija pieprasījusi, lai Kijiva balsojumu sarīko līdz 15. maijam, draudot, ka pretējā gadījumā liegs drošības garantijas.
Laikraksts ziņoja, ka Zelenskis gatavojas paziņot par plānu rīkot prezidenta vēlēšanas un referendumu 24. februārī, kad apritēs četri gadi kopš Krievijas pilnā mēroga iebrukuma Ukrainā.
Zelenskis noliedza, ka ASV draudētu atsaukt drošības garantijas, ja Ukraina neizziņos prezidenta vēlēšanu datumu. Viņš teica, ka ASV nesasaista drošības garantijas ar vēlēšanām.
"Esmu teicis, ka tas ir ļoti vienkārši izdarāms - jāpanāk pamiers, un būs vēlēšanas," uzsvēra Zelenskis.