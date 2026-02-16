Baltijas jūrā notiek vērienīga būvniecība; šis objekts uz visiem laikiem mainīs ceļošanu
Pastāvīgais savienojums "Femarn-Belt", kas tiek būvēts zem Baltijas jūras, ir viens no ambiciozākajiem infrastruktūras projektiem Eiropā pēdējos gados.
Līdz 2029. gadam jābūt gatavam 18 kilometru garam zemūdens tunelim, kas savienos Dānijas salu Lollandi ar Vācijas salu Fēmarnu, nodrošinot ātrāku savienojumu starp Skandināviju un kontinentālo Eiropu, raksta "Reis".
Projektēts tiek nevis tunelis, kas tiks izurbts klintīs, bet gan tā sauktais iegremdējamais tunelis. Tas nozīmē, ka milzīgi betona elementi tiek izgatavoti uz sauszemes, hermētiski noslēgti ar ūdensizturīgām starpsienām un pēc tam tiek vilkti uz nepieciešamo vietu jūrā.
Tur tie tiek nolaisti uz jūras dibena sagatavotā tranšejā un savienoti viens ar otru – kā milzīgi lego klucīši. Kopumā tiks uzstādīti 89 masīvi tuneļa elementi, katrs no tiem sver aptuveni 73 500 tonnas.
Attīstītājs "Femern" šo projektu sauc par "lielāko infrastruktūras būvniecību Dānijas vēsturē un visgarāko iegremdējamo auto un dzelzceļa tuneli pasaulē".
Tunelis būs paredzēts gan auto, gan dzelzceļa satiksmei, kas būtiski samazinās ceļojuma laiku starp Kopenhāgenu un Hamburgu, padarot savienojumu starp Skandināviju un pārējo Eiropu ātrāku un ērtāku.
Kopējā projekta vērtība tiek lēsta 55,1 miljardu Dānijas kronu (aptuveni 7,38 miljardi eiro) apmērā. Eiropas Savienība atbalsta būvniecību ar aptuveni 1,3 miljardiem eiro, uzskatot šo projektu par svarīgu soli Eiropas transporta tīkla stiprināšanā.
Pēc attīstītāju teiktā, drošība ir viena no galvenajām prioritātēm. Tunelī tiks izveidotas nepārtrauktas avārijas apstāšanās zonas un regulāras evakuācijas izejas visā tā garumā. Pabeidzot būvniecību, būvniecība netraucēs kuģošanai "Femarn-Belt" šaurumā, jo tunelis tiks izveidots zem jūras dibena.
Savienojums caur "Femarn-Belt" ir ne tikai tehnisks sasniegums, bet arī stratēģisks solis, kas vēl vairāk tuvinās Ziemeļeiropas valstis. Ja viss ritēs pēc plāna, jau pēc trīs gadiem pasažieri varēs izmantot jauno ātro un no laika apstākļiem neatkarīgo maršrutu starp Dāniju un Vāciju.