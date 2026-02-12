Bulgāriju šokē "asiņainā Tvinpīka": kalnos ar lodēm galvā atrod sešus cilvēkus, arī pusaudzi. Daļa izdarījusi pašnāvību
Bulgārijas sabiedrību šokējusi sešu cilvēku līķu atrašana kalnos valsts rietumos. Visi seši miruši vardarbīgā nāvē, viņu skaitā 15 gadus vecs pusaudzis.
Nomaļā vietā automašīnā pie Okolčicas virsotnes apmēram 100 km attālumā no Sofijas pagājušo svētdien atrada triju cilvēku mirstīgās atliekas. Kopā ar pusaudzi bija 51 un 22 gadus vecu vīriešu līķi.
Izmeklētāji paziņojuši, ka nogalinātie cilvēki bija saistīti ar trim vīriešiem, kuru līķus nodedzinātā mājā pie Petrohanas kalnu pārejas atrada sešas dienas iepriekš. 45, 49 un 51 gada vecie vīrieši bija ar šautām brūcēm galvā, un nebija nekādu cīņas pazīmju. Tiesu medicīnas eksperti norādījuši, ka, visticamāk, vīrieši nošāvušies, DNS paraugi uz šaujamieročiem piederējuši tikai mirušajiem, norāda "Guardian".
Amatpersonas pavēstīja, ka video novērošanas kameru ierakstos redzams, ka pie mājas abas grupas atvadījās viena no otras, bet vēlāk trīs palikušie nofilmēja, kā viņi šo māju aizdedzina.
Bulgārijas ģenerālprokurors Borislavs Sarafovs notikušo salīdzinājis ar kulta seriālu “Tvinpīka”, norādot šajos noziegumos ir “vēl vairāk satriecošu detaļu”.
Attiecībā uz automašīnā atrasto cilvēku nāves cēloņiem, prokuratūra otrdien paziņoja, ka, pamatojoties uz autopsijas datiem, izskatās, ka viens cilvēks nošāva abus pārējos, bet pēc tam izdarīja pašnāvību.
Tiek ziņots, ka pieci vīrieši bija Nacionālā aizsargājamo teritoriju kontroles dienesta darbinieki. Viņi dēvēti arī par “mežsargiem”, kuri ilgu laiku patrulēja pie Serbijas robežas un palīdzēja robežpolicijai reģionā, kur bieži notiek nelikumīga mežu izciršana un robežas šķērsošana. Tiesībsargājošās iestādes norādīja, ka viņi bija saistīti ar Tibetas budismu, bet kāda nogalinātā radiniece apgalvojusi, ka grupā valdījusi “ārkārtīga psihiska nestabilitāte”. Savukārt kāda automašīnā atrastā upura māte Ralica Asenova Bulgārijas televīzijas stacijā “Nova” to noraidījusi un apgalvojusi, ka nogalinātie “acīmredzami esot bijuši liecinieki kaut kam” un notikušais ir profesionāli pastrādātas slepkavības.
Šogad atkāpies Bulgārijas prezidents Rumens Radevs notikušo nodēvējis par “politisko šoku un valsts stāvokļa pazīmi”, paziņojis viņa preses dienests.
Jāpiebilst, ka "Tvinpīka" (Twin Peaks), kuru žurnāls "Rolling Stone" 2019. gad;ā atzina par visšaušalīgāko seriālu vēsturē, bija ASV drāmas seriāls, kura autori bija Marks Frosts un Deivids Linčs. Tā pasaules slavu un neskaitāmas balvas ieguvušās pirmās divas sezonas demonstrēja no 1990. līdz 1991. gadam, un tajā vēstīts par ASV Federālā izmeklēšanas biroja īpašā aģenta Deila Kūpera vadīto Loras Pālmeras slepkavības izmeklēšanu, taču viņa nebūt nebija vienīgā dzīvību zaudējusī persona. Seriāla darbība notika mazā, izdomātā pilsētā Tvinpīkā ASV Vašingtonas štatā netālu no Kanādas. 2017. gadā demonstrētā trešā sezona savu priekšteču panākumus nespēja atkārtot.