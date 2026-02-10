VIDEO. Okeānā pie Somālijas pludmales nosēžas lidmašīna ar 55 cilvēkiem
Aviosabiedrības “StarSky” lidmašīna "Fokker 50" ar 50 pasažieriem un pieciem apkalpes locekļiem drīz pēc pacelšanās no Somālijas galvaspilsētas Mogadīšo lidostas, veicot reisu uz Gurielu, bija spiesta veikt avārijas nosēšanos Indijas okeānā.
Avārijas nosēšanās notika otrdien pietiekami tuvu krastam netālu no lidostas. Plašsaziņas līdzekļos vēsta, ka lidaparātam radās tehniskas problēmas, mēģinot uzņemt augstumu, un piloti mēģināja atgriezties lidostā. Aculiecinieki stāstīja, ka redzējuši lidmašīnu lidojam neparasti zemu, pirms tā nosēdās okeānā, vēsta “Mirror”. Triecienā pret ūdeni nolūza lidmašīnas spārns.
Savukārt “Daily Star” vēsta, ka lidostas ugunsdzēsības dienesti un drošības spēki avārijas vietu sasniedza dažu minūšu laikā. Lidostas amatpersona paziņoja, ka visus cilvēkus izdevās veiksmīgi evakuēt no lidmašīnas.
Today, a passenger aircraft operated by Starsky Aviation Ltd was involved in an incident near Aden Adde International Airport shortly after take-off. The plane, carrying 50 passengers bound for Guriel and Galkaayo, developed mechanical problems about 15 minutes into the flight… pic.twitter.com/9MaUeJ5UWw— AUSSOM (@aussom_) February 10, 2026