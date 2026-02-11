“Itālijas robežas ir Eiropas robežas” - Itālijas valdība prasa tiesības ārkārtas gadījumos slēgt ieceļošanu pa jūru
tālijas premjerministres Džordžas Meloni valdība trešdien ierosinājusi padarīt stingrākus migrācijas noteikumus, piešķirot ministriem pilnvaras ārkārtējos apstākļos aizliegt ieceļošanu pa jūru.
Valdības atbalstītais likumprojekts paredz pagaidu aizliegumu "šķērsot teritoriālo ūdeņu robežu nopietnu draudu sabiedriskajai kārtībai vai valsts drošībai gadījumos", teikts dokumentā, kas nonācis ziņu aģentūras AFP rīcībā.
Šādi draudi varētu būt ārkārtējs migrācijas spiediens, konkrēts teroraktu vai infiltrācijas risks vai globāla ārkārtēja situācija veselības jomā.
Aizliegums, kas valdībai būtu jāizsludina pēc Iekšlietu ministrijas ieteikuma, varētu ilgt no 30 dienām līdz maksimāli sešiem mēnešiem.
Ja parlaments apstiprinās likumprojektu, tas varētu arī palīdzēt atdzīvināt Itālijas migrantu atgriešanas centru Albānijā, kas līdz šim tā arī nav spējis uzsākt darbību vairāku juridisku problēmu dēļ.
Meloni nāca pie varas 2022. gadā, solot ierobežot nelegālo imigrāciju. Meloni valdība ir parakstījusi līgumus ar Ziemeļāfrikas valstīm, lai ierobežotu nelegālo migrantu izceļošanu no tām, vienlaikus ierobežojot arī to labdarības organizāciju darbību, kas Vidusjūras centrālajā daļā organizē glābšanas laivas.
Jaunais likums varētu vēl vairāk apgrūtināt nevalstisko organizāciju darbību, kuras patiesībā glābj tikai nelielu daļu cilvēku, kas ierodas Itālijā, jo lielāko daļu migrantu glābj krasta apsardze vai jūras spēki.
Ierosinātais likumprojekts arī paplašinātu to likumpārkāpumu sarakstu, par kuriem ārvalstniekus var izraidīt no Itālijas. Par to tika panākta vienošanās dienu pēc tam, kad Eiropas Parlaments (EP) otrdien pieņēma divus dokumentus, ar kuriem tiek pastiprināta Eiropas Savienības (ES) migrācijas politika un kurus Itālija atbalstīja.
"Itālijas robežas ir Eiropas robežas. To aizsardzība ir pienākums," trešdien platformā "X" norādīja Itālijas iekšlietu ministrs Mateo Pjanedozi.
Saskaņā ar valdības datiem šogad Itālijā nelegāli ar laivām līdz šim ieradušies gandrīz 2000 cilvēku, salīdzinot ar 4400 cilvēkiem tajā pašā laika posmā pērn.