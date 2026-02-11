Kurzemē divās vietās atklāti jaunie katastrofu pārvaldības centri
Liepājā un Alsungā trešdien atklāti jaunuzbūvētie katastrofu pārvaldības centri (KPC), informēja Iekšlietu ministrija.
Jaunie KPC un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) transportlīdzekļi ir daļa no katastrofu pārvaldības sistēmas modernizācijas, kas tiek veikta par Eiropas Savienības (ES) fondu naudu. Šis atbalsts ļaujot attīstīt virkni risinājumu - no vienotās kontaktu centra platformas (112) un agrīnās brīdināšanas sistēmas izveides un ieviešanas līdz patvertņu pielāgošanai un modernam VUGD mācību poligonam.
Šie elementi kopā veido visaptverošu katastrofu pārvaldības sistēmu, kas ir fundamentāls pamats Latvijas noturībai un ikviena iedzīvotāja drošībai, klāsta ministrija.
Kopumā ar ES Atveseļošanas fonda atbalstu Latvijā uzbūvēti deviņi KPC, bet ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu - vēl vismaz desmit.
Līdztekus jauno telpu atklāšanai Liepājā un Alsungā tika demonstrēta arī jaunā VUGD tehnika. Kopumā plānots iegādāties 390 specializēto transportlīdzekļu vienības, kas būtiski uzlabos dienesta mobilitāti un reaģēšanas spējas visā Latvijas teritorijā.