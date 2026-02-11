ASV pēkšņi uz 10 dienām slēdz gaisa telpu virs Elpaso Teksasā, taču jau pēc dažām stundām ierobežojumus atceļ
ASV Federālā aviācijas administrācija (FAA) otrdienas vakarā pēkšņi izdeva rīkojumu uz 10 dienām apturēt visus lidojumus uz un no Teksasas štata Elpaso starptautiskās lidostas un slēgusi gaisa telpu virs šīs pilsētas, kas robežojas ar Meksiku, kā arī kaimiņu Ņūmeksikas štata dienvidu daļā. Šāds lēmums pieņemts “sevišķu drošības iemeslu” dēļ, sīkāku informāciju nesniedzot. Taču jau pēc dažām stundām šis rīkojums tika atcelts, draudu vairs neesot.
Jāpiebilst, ka Elpaso ir sestā lielākā pilsēta Teksasā un robežojas ar Meksikas Huaresas lielpilsētu.
Iepriekšējā FAA paziņojumā teritorija klasificēta kā “(Nacionālās) aizsardzības gaisa telpa”, un paziņots, ka aizliegumu pārkāpjošie piloti var tikt pārtverti, aizturēti un pakļauti pratināšanai. Vēl vairāk — pārkāpējiem draud lidojumu sertifikātu apturēšana, kriminālapsūdzības, turklāt ASV valdība “var izmantot nāvējošu spēku”, ja lidaparāts rada “tūlītējus drošības draudus”. Lidojumu aizliegums stājās spēkā plkst. 23.30 pēc vietējā laika (8.30 pēc Latvijas laika).
The temporary closure of airspace over El Paso has been lifted. There is no threat to commercial aviation. All flights will resume as normal.— The FAA ✈️ (@FAANews) February 11, 2026
Taču jau pēc dažām stundām, agrā trešdienas rītā pēc vietējā laika FAA paziņoja mikroblogošanas vietnē par lidojumu aizlieguma atcelšanu. "Komerciālajai aviācijai draudi nepastāv. Visi lidojumi atsāksies kā parasti."
Savukārt kāda Baltā nama amatpersona paziņoja, ka "Meksikas karteļa droni pārkāpa ASV gaisa telpu" un Pentagons "veica to neitralizēšanu".
Vietējās pilsētas padomes loceklis Kriss Kanaless paziņoja BBC, ka vietējās varas iestādes savlaikus nebija saņēmušas nekādu paziņojumu par gaisa telpas slēgšanu un tās iemesliem.
Iepriekš Elpaso starptautiskā lidosta paziņoja, ka visi komerciālie, kravu un pasažieru pārvadājumu lidojumi tiks apturēti līdz 20. februārim. “Tā ir pilnīga lidojumu apturēšana… pat medicīniskās evakuācijas lidaparātiem nav atļauts lidot,” otrdienas vakarā gaisa satiksmes dispečers paziņojis apkalpēm par gaidāmo gaisa telpas slēgšanu. “Oho,” pārsteigts atbildējis kāds apkalpes loceklis.
Lidostas tīmekļvietne vēsta, ka 2025. gada pirmajos 11 mēnešos Elpaso starptautiskā lidosta apkalpoja gandrīz 3,5 miljonus pasažieru. “Mēs šeit neko tādu neesam piedzīvojuši vismaz kopš [2001. gada] 11. septembra, kad neviens lidaparāts nedrīkstēja pacelties,” ziņu vietnes “El Paso Matters” dibinātājs un izpilddirektors Roberts Mūrs izteicās CNN.
2001. gada 11. septembrī islāmistu teroristi sagrāba četras pasažieru lidmašīnas un izmantoja tās pašnāvnieku uzbrukumiem — divas lidmašīnas ietriecās Pasaules Tirdzniecības centra Dvīņu torņos Ņujorkā, viena ietriecās Pentagona ēkā Vašingtonā, bet ceturtā nogāzās Pensilvānijā, pasažieriem izrādot pretestību teroristiem. Briesmīgajā uzbrukumā dzīvību zaudēja 2977 cilvēki, kā arī 19 "Al Qaeda" pašnāvnieki-teroristi. Uzreiz pēc uzbrukuma FAA lika visiem ASV gaisa telpā esošajiem lidaparātiem atgriezties savās izlidošanas lidostās vai lidot uz Kanādu. Lidojumu aizliegums ASV gaisa telpā tika atcelts pēc divām dienām.