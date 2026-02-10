Norvēģis Birks Rūds.
Citi sporta veidi
Šodien 18:59
Birks Rūds frīstaila slēpošanas sloupstailā nodrošina Norvēģijai vēl vienu zeltu
Par Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu čempionu frīstaila slēpošanas sloupstaila disciplīnā otrdien kļuva norvēģis Birks Rūds.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs Rūds kļuva par pirmo čempionu "Big air" disciplīnā, bet sloupstailā palika piektajā vietā.
Sudraba medaļu izcīnīja iepriekšējās Olimpiādes uzvarētājs šajā disciplīnā Alekss Hols no ASV, bet pie bronzas medaļas tika jaunzēlandietis Luka Haringtons.
Finālā labākajā no trim mēģinājumiem Rūds uzrādīja rezultātu 86,28 punktus, Hols sekoja ar 85,75 punktiem, bet Haringtons spēja tikt pie 85,15 punktiem.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.