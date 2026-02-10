Turam īkšķus! Kamaniņu braucēja Elīna Ieva Bota pirms pēdējā brauciena ir sudraba pozīcijā
Latvijas kamaniņu braucēja Elīna Ieva Bota pirms olimpisko spēļu pēdējā, ceturtā brauciena pakāpusies uz otro pozīciju, bet Kendija Aparjode ir 17. pozīcijā. Pēdējais brauciens sāksies plkst. 19.30 pēc Latvijas laika, un tajā startēs 20 sportistes no 20. līdz pirmajai pozīcijai.
Līdere pirms pēdējā brauciena ir vāciete Jūlija Taubica, kura par 0,704 sekundēm apsteidz Botu. Pēc pirmās dienas vicelīdere bija Vācijas sportiste Merle Frēbele, kura trešajā braucienā pieļāva vairākas kļūdas, izsējot ne tikai četru sekundes desmitdaļu pārsvaru pār Botu, bet arī krietni atpaliekot no latvietes.
Trešā ir amerikāniete Ešlija Farkvarsone, kura braucienā bija ātrāka par Botu, bet summā no latvietes atpaliek 0,051 sekundi. Ceturtās vietas īpašniece Venēra Hofere no Botas šobrīd atpaliek 0,098 sekundes jeb gandrīz vienu sekundes desmitdaļu, solot ciešu cīņu par godalgām.
Tālāk piektajā vietā 0,126 sekundes aiz Botas ir piektās vietas īpašniece amerikāniete Emīlija Fišnallere, bet 0,205 sekundes latvietei zaudē itāliete Sandra Robačere, kura ir sestā. Botai braucienā bija ceturtais rezultāts aiz Taubicas un abām amerikānietēm.
Aparjode uzrādīja astoto labāko rezultātu un pakāpās par vēl divām pozīcijām. Pirmdien jau pirmajā braucienā viņa pieļāva kļūdu, kas liedza cīņu par augstvērtīgu rezultātu, bet otrajā un trešajā braucienā Aparjode iekļuva ātrāko astoņniekā.
Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.