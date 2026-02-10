Birkentāls nav varējis noturēt cerēto tempu, bet ir apmierināts; Rastorgujevs atbildes meklēs pie trenera
Latvijas biatlonists Renārs Birkentāls ir apmierināts ar savu debiju olimpiskajās spēlēs, sarunā ar Starptautisko Olimpisko komiteju (SOK) atzina Birkentāls.
Birkentāls olimpisko spēļu 20 kilometru individuālajā distancē pieļāva pa vienai kļūdai pirmajās divās ugunslīnijās un, sacensībām vēl turpinoties, ierindojās ne zemāk kā 31. pozīcijā. Viņš ieņēma augstāko vietu no Latvijas sportistiem.
"Debiju vērtēju ļoti labi. Izdevās tikai divas kļūdas, kas man ir ļoti labs rezultāts. Trasē nevarēju turēt to tempu, ko pats būtu vēlējies, bet ir arī tādas dienas. Varbūt šogad tas sanāca retāk. Šodien trasē nebija mana diena, bet kopumā esmu apmierināts ar savu startu," teica Latvijas biatlonists.
Andrejam Rastorgujevam nākamais uzdevums pēc pirmā individuālā starta olimpiskajās spēlēs būs atjaunoties, sarunā ar SOK teica sportists.
Rastorgujevs otrdien 20 kilometru individuālajā distancē pieļāva trīs kļūdas šaušanā un sacensības noslēdza piektā desmita sākumā. Ar Renāru Birkentālu viņam bija arī piektā desmita ātrums distancē. "Jāizrunā ar treneri, kas šodien sanāca un nesanāca. Jāatjaunojas un jāskatās tālāk," teica Rastorgujevs.
20 kilometru individuālajā distancē sacentās 89 biatlonisti. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.