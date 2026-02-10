Pilnīgs haoss gaišā dienas laikā - uz šosejas Itālijā noticis šokējošs noziegums. VIDEO
Itālijā uz noslogotas automaģistrāles gaišā dienas laikā noticis prātam neaptverams noziegums - bruņota banda uzspridzināja inkasācijas transportlīdzekli.
Kā ziņo Itālijas mediji, inkasācijas transportlīdzeklim uzbruka sešu līdz desmit maskētu laupītāju grupa, no kuriem daļa uzdevās par policistiem, izmantojot transportlīdzekļus ar zili mirgojošām bākugunīm.
Lai piespiestu furgonu apstāties, uzbrucēji pāri brauktuvei novietoja nelielu kravas automašīnu un furgonu, ko aizdedzināja. Satiksme tika pilnībā paralizēta, bet izbiedētie autovadītāji palika iesprostoti uz ceļa, vēsta "The Sun".
Mērķa transportlīdzeklis piederēja uzņēmumam BTV, kas ietilpst "Battistolli Group" sastāvā un nodrošina bruņotu skaidras naudas pārvadājumu pakalpojumus visā Itālijā.
Dramatiskajos video redzams, kā bruņotais furgons tiek uzrauts gaisā, liesmām un atlūzām izplatoties pāri automaģistrālei, kamēr debesis piepilda biezs melnu dūmu mākonis.
Neraugoties uz sprādziena jaudu, furgona iekšpusē iedarbojās putu drošības mehānisms, kas galu galā izjauca laupīšanu.
Lai gan noziedzniekiem izdevās uzspridzināt transportlīdzekli, piekļūt skaidrai naudai viņi nespēja, ziņo vairāki avoti.
Pēc tam, kad notikuma vietā ieradās policijas patruļas, izcēlās apšaude. Aizdomās turētie, bruņoti ar Kalašņikova tipa automātiem un bisēm, iesaistījās apšaudē ar policistiem, izmantojot transportlīdzekļus kā aizsegu.
Par spīti vardarbības līmenim un tam, ka notikuma vietā atradās autovadītāji, brīnumainā kārtā netika ziņots par ievainotajiem vai bojāgājušajiem – ne policistu, ne apsardzes darbinieku, ne civiliedzīvotāju vidū.
Autovadītāju uzņemtajos video redzami vismaz seši maskēti aizdomās turētie, tērpti baltos un melnos kombinezonos, kuri ar ieročiem rokās pārvietojas starp transportlīdzekļiem, kamēr citi satiksmes dalībnieki šokā vēro notiekošo.
Itālijas mediji ziņo, ka uzbrukumā iesaistītie autovadītāji tikuši aplaupīti, bandai bēgot no notikuma vietas.
Vēlāk policisti pārtvēra lielā ātrumā braucošu "Alfa Romeo", kas tika atrasts pamests lauku apvidū. Netālu tika aizturēts vīrietis, kurš mēģināja aizbēgt kājām, kā arī vēl viens bandas loceklis, kurš arī centās izbēgt.
Varasiestādes apstiprināja, ka divi aizdomās turētie atrodas apcietinājumā, kamēr vismaz divi citi joprojām ir brīvībā. Laupīšana galu galā izrādījās neveiksmīga – banda nespēja aizbēgt ar skaidru naudu.
Itālijas medijs "Sky TG24" ziņo, ka aizdomās turētie, visticamāk, nāk no Fodžas provinces, kas ir bēdīgi slavena ar bandām, kas specializējas bruņoto inkasācijas transportlīdzekļu aplaupīšanās.
Apūlijas reģiona asociācijas "Un Arma" ģenerālsekretārs Nikola Manjo norādīja:
"Kārtējo reizi policija nonāca pirmajās līnijās ārkārtīgi vardarbīga un organizēta noziedzīga nodarījuma laikā. Fakts, ka patruļa tika apšaudīta, apliecina augsto riska līmeni, ar kādu mūsu darbinieki ik dienu saskaras."
Varasiestādes uzsākušas plašu noziedznieku meklēšanas operāciju, iesaistot arī helikopterus, un izmeklēšanas laikā brīdinājušas par pastiprinātu policijas klātbūtni un kontrolpunktiem visā reģionā.