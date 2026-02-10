ZZS uzstāj - valdībai nekavējoties jālemj par atbalstu iedzīvotājiem apkures un elektrības rēķinu nomaksā
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) aicina valdības vadītāju un finanšu ministru nekavējoties rīkoties, lai šajā aukstajā ziemas sezonā, kad apkures rēķini iedzīvotājiem strauji kāpj, sniegtu mērķētu nepieciešamo atbalstu mājsaimniecībām, kuru izmaksas var būt par pat līdz 60% augstākas nekā iepriekšējos gados.
ZZS uzskata, ka valdībai ir pilnā apmērā jāatbalsta šonedēļ sadarbības sanāksmē izskatītais labklājības ministra Reiņa Uzulnieka piedāvājums no janvāra līdz aprīļa beigām ieviest izmaiņas mājokļa pabalsta aprēķina nosacījumos, palielinot pabalsta aprēķinā izmantoto koeficientu apmērus, kas nodrošinās plašākam iedzīvotāju lokam būtisku finansiālu atbalstu.
Papildus tam ir jāmeklē citi risinājumi, kas būtu vērsti uz plašāku iedzīvotāju loku. “Cena par elektrību un siltumenerģiju ir kļuvusi par svarīgu sociālo un ekonomisko problēmu, jo daudzi iedzīvotāji atzīst, ka var pieaugt parādsaistības un iespējamas grūtības rēķinu apmaksā,” norāda ZZS valdes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Augulis.
Līdz ar to nepieciešami risinājumi no valdības, paplašinot un nodrošinot atbalstu mājsaimniecībām ne tikai par apkuri, bet arī par elektrības rēķiniem, jo nereti elektrība tiek izmantota arī apkurē. Tāpat valdībai būtu jādomā, kā nodrošināt, ka atbalsts (pabalsti) mājsaimniecībām tiek aprēķināts pēc reāliem izdevumiem, nevis tikai pēc formāliem pabalstu sliekšņiem.
U. Augulis aicina premjerministri un finanšu ministru nekavējoties pilnveidot atbalsta sistēmu, ņemot vērā gan apkures, gan elektrības izmaksu pieaugumu, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju sociālo drošību šajā apkures sezonā.
Jāņem vērā arī fakts, ka, pieaugot maksājumiem par apkuri, pieaug arī valsts budžetā iemaksāto nodokļu (pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa) apmērs, arī siltumapgādes un elektroenerģijas ražotāju ienākumi, tāpēc valstij ir lielākas iespējas atbalstīt tos, kuri nonākuši grūtībās saistībā ar rēķinu apmaksu.