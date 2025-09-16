Tu neticēsi! Dziesmas, ko, kā apgalvo vietne “Panama Playlists”, klausās Džeimss Deivids Venss un citas zināmas personas no ASV
Jauna vietne ar nosaukumu “Panama Playlists” apgalvo, ka ir atklājusi, kādas dziesmas klausās slaveni cilvēki Amerikā, tai skaitā ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss un Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.
Vietnes aprakstā anonīmais izmeklētājs vēsta, ka jau vairāk nekā gadu ievāc informāciju par dažādu politiķu un ievērojamu personību mūzikas gaumi, un apgalvo, ka pat zina, kad un kādas dziesmas viņi atskaņoja un cik reizes.
Ko tad izmeklētājs apgalvoja, ka ir atradis? Saskaņā ar vietni, Vensam patīk klausīties puišu grupas, piemēram, "Backstreet Boys" dziesmu "I Want It That Way", "One Direction" dziesmu "What Makes You Beautiful". Sarakstā ir minēta arī Džastina Bībera dziesma "One Time".
Baltā nama sekretāre Kerolaina Levita izveidojusi atskaņošanas sarakstu ar nosaukumu "Baby Shower", kurā iekļautas daudzu dažādu dziedātāju dziesmas. Starp tām ir Bejonses "Run the World (Girls)", Aretas Franklinas "Respect", Sindijas Lauperes "Girls Just Want to Have Fun" un Šabūzijas dziesma "A Bar Song (Tipsy)".
ASV ģenerālprokurore Pema Bondi klausās šādas dziesmas: Adeles "Hello", Selēnas Gomesas "Kill Em With Kindness" un "Hands to Myself", Ašera "Yeah", kā arī grupas "Little Mix" dziesmu "Shout Out to My Ex".
Anonīmais detektīvs dalījās ar laikrakstu "New York Post", ka pārliecinājies, ka tie patiesi ir šo zināmo cilvēku atskaņošanas saraksti, sekojot līdzi dažādiem pavedieniem. Piemēram, noskaidrot, ka tas ir Pemas Bondi izveidotais atskaņošanas saraksts, palīdzēja fakts, ka viņai ir partneris vārdā Džons Veikfīlds, un viņas profilā ir saraksts ar nosaukumu “John” (jeb Džons), kā arī kāds saraksts, ko viņa kopīgojusi ar lietotāju vārdā Džons Veikfīlds.
Intervijā ar detektīvu tika minēts arī Levitas saraksts "Baby Shower". Viņš teica: "Viņai piedzima bērns mēnesi pēc atskaņošanas saraksta izveidošanas."
Ko klausās "OpenAI" izpilddirektors Sems Altmans? Izskatās, ka viņam patīk ballīšu dziesmas. Viņa "Shazam" atskaņošanas sarakstā ir iekļauta grupas "OneRepublic" dziesma "I Don’t Wanna Wait" un Misijas Eliotas dziesma "Get Your Freak On".
Savukārt populārā ASV nakts šova "Late Night" vadītājam Setam Meijeram patīk Džeksona Brauna dziesma "The Fuse" un Rikijas Lī Džounsas dziesma "Chuck E’s in Love".