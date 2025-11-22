"ASV "miera plāna" kritizētāji nesaprot reālo situāciju Ukrainā," norāda Venss
Cilvēki, kuri kritizē Vašingtonas ierosināto plānu kara izbeigšanai Ukrainā, nesaprot reālo situāciju šajā brīdī, norāda ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss.
Politiķis uzskata, ka jebkuram Ukrainas un Krievijas kara izbeigšanas plānam būtu jācenšas sasniegt trīs mērķus: pārtraukt slepkavības, vienlaikus saglabājot Ukrainas suverenitāti; būt pieņemamam gan Krievijai, gan Ukrainai; un maksimāli palielināt izredzes, ka karš neatjaunosies. Kā pavēstīja Venss, "pastāv ilūzija, ka, ja mēs vienkārši dosim vairāk naudas, vairāk ieroču vai pastiprināsim sankcijas, uzvara būs tuvu".
"Jebkāda kritika par miera līgumu, pie kura strādā administrācija, liecina vai nu par tā nepareizu izpratni, vai arī nepareizi atspoguļo dažas kritiskās realitātes uz vietas," viņš raksta platformā "X".
Jau ziņots, ka ASV piedāvāto "miera plānu" daudzi dēvē par "Ukrainas kapitulācijas plānu", jo tas pakļaujas teju visām Krievijas prasībām. Jāpiemin, ka Jauns.lv novēroja, ka tas sakrīt ar teju visām prasībām, ar kurām jau 14. jūnijā nāca klajā Krievijas vadonis Vladimirs Putins, tai skaitā Putins norādīja, ka Ukrainai pilnībā jāizved savs karaspēks no Doņeckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas teritorijas; Rietumu valstīm pilnībā jāatceļ visas Krievijai piemērotās sankcijas, Ukrainai jāatsakās no dalības NATO, tās teritorijā nedrīkst atrasties kodolieroči, kā arī Ukrainā jāveic demilitarizācija.