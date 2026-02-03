Igaunija aizturējusi kuģi, ko tur aizdomās par kontrabandu
Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldes izmeklētāji kopīgā operācijā ar policiju un Jūras spēkiem aizturējuši Bahamās reģistrētu konteinerkuģi, kas tiek turēts aizdomās par kontrabandu.
Otrdien plkst. 17.10 kopīgas operācijas laikā netālu no Naisāres salas Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar policijas specvienību un Jūras spēkiem aizturēja kravas kuģi "Baltic Spirit", kas bija ceļā uz Krieviju. Aizturēšanas pamatā ir aizdomas par kuģa saistību ar kontrabandu. Policijas specvienība "K-komando" uzkāpa uz kuģa klāja, un kuģis tika aizturēts tālākai muitas pārbaudei.
Kuģa apkalpe neizrādīja pretestību.
Lai uzkāptu uz kuģa, "K-komando" izmantoja policijas helikopteru un Jūras spēku kuģi "Raju". Operāciju atbalstīja Jūras spēku kuģis "Admiral Cowan" un kuteris "Ahto-26". Operācijā bija iesaistīta arī Igaunijas Transporta pārvalde.
Kuģis bija ceļā no Ekvadoras uz Sanktpēterburgu un bija iebraucis Igaunijas ūdeņos, lai uzpildītu degvielu. Sākotnējās muitas pārbaudes laikā kuģis atradās oficiālā enkurvietā. Saskaņā ar Igaunijas Jūras spēku rīcībā esošo informāciju "Baltic Spirit" nav Krievijas "ēnu flotes" kuģis un nav pakļauts Eiropas Savienības (ES) sankcijām.