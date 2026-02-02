Meža sesks
Trakā pasaule
Šodien 19:53
Igaunijas ciemā sauc glābējus, lai no mājas padzītu "huligānisku" sesku
Igaunijas dienvidaustrumu Veru apriņķa glābējiem svētdien nācās saskarties ar neparastu izsaukumu, kad Antslas pagasta Limatu ciema iedzīvotājs sūdzējās par huligānisku sesku, kurš plosās viņa mājā.
Igaunijas raidsabiedrība ERR vēsta, ka trauksme tika saņemta 1. februāra rītā. Zvanītājs sūdzējās, ka pirms divām dienām viņa mājā ir ielīdis sesks, kurš ne tikai tur sarīkojis pilnīgu haosu un visu apčurājis, bet pat naktī mēģinājis ielīst viņa gultā.
Saimniekam dzīvnieku tā arī neizdevās noķert, bet atvērtās durvis un logus sesks ignorēja un atteicās aiziet. Par laimi, atbraukušie glābēji pielika punktu viņa mocībām un noķerto zvēriņu izlaida atpakaļ savvaļā.
Par to, vai sesks piekritis ziemas aukstumā atgriezties mežā un vēlāk nav mēģinājis atkal apciemot siltās mājas saimnieku, netiek ziņots.