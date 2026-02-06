Igaunija informē Krieviju par lēmumu ierobežot robežšķērsošanu naktī.
Pasaulē
Šodien 17:17
Igaunija naktīs slēgs divus robežšķērsošanas punktus ar Krieviju
Igaunijas Ārlietu ministrija piektdien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza diplomātisku notu par Igaunijas lēmumu nakī slēgt divus robežšķērsošanas punktus satiksmei.
Ar notu Ārlietu ministrija informēja Krievijas vēstniecības pārstāvi, ka Igaunija slēdz divus robežšķērsošanas punktus nakts satiksmei sakarā ar robežincidentiem no Krievijas puses.
Notā tika paskaidrots, ka 5. februārī Igaunijas valdība nolēma slēgt Luhamā un Koidulas robežšķērsošanas punktus naktī no plkst. 19 līdz plkst. 7 uz laiku līdz trim mēnešiem. Ierobežojumi stāsies spēkā 24. februārī.
Tāda pati kārtība jau ir bijusi spēkā Igaunijas trešajā robežšķērsošanas punktā ar Krieviju Narvā, kas naktīs ir slēgts kopš 2024. gada 1. maija.