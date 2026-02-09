Pasaules kārtība uz iznīcības sliekšņa: Minhenes ziņojumā izskan brīdinājums Eiropai
Pasaule ir iegājusi destruktīvas politikas periodā – pārdomātu reformu vietā šodien dominē tieksme pēc plaša mēroga graušanas, teikts publicētajā Minhenes drošības ziņojumā (Munich Security Report, MSR). Dokuments ar nosaukumu 'Uz iznīcības sliekšņa" publicēts pirms kārtējās Minhenes drošības konferences, kas šogad norisināsies no 13. līdz 15. februārim.
"Priekšgalā tiem, kuri sola atbrīvot savas valstis no esošās kārtības ierobežojumiem un pārveidot tās par spēcīgākām un pārtikušākām, atrodas pašreizējā ASV administrācija. Rezultātā vairāk nekā 80 gadus pēc starptautiskās kārtības veidošanas sākuma, ASV pēc 1945. gada radītā sistēma, šķiet, ir nonākusi iznīcības draudu priekšā," teikts ziņojumā.
Dokumenta autori norāda, ka līdzīgas tendences vērojamas arī citās Rietumvalstīs, un izceļ vairākus būtiskus secinājumus.
Daudzās Rietumu sabiedrībās arvien lielāku popularitāti gūst spēki, kuru destruktīvās programmas balstās uz vilšanos demokrātiskajās institūcijās un plaši izplatīto neuzticēšanos reformām un politiskā kursa koriģēšanai. Saskaņā ar G7 valstu aptauju rezultātiem tikai niecīga daļa respondentu tic, ka viņu pašreizējās valdības politika uzlabos nākamo paaudžu dzīvi.
Gan nacionālās, gan starptautiskās politiskās struktūras tiek uztvertas kā pārmērīgi birokrātiskas, nereformējamas un nespējīgas pielāgoties sabiedrības vajadzībām. "Rezultātā ir izveidojusies vide, kurā tos, kuri izmanto buldozerus un motorzāģus, nereti apbrīno vai pat atklāti atbalsta," norādīts ziņojumā.
ASV
Par ietekmīgāko esošo noteikumu un institūciju graušanas veicinātāju ziņojuma autori sauc ASV prezidentu Donaldu Trampu, kura "buldozera politika" sola pārvarēt institucionālo inerci un rast risinājumus problēmām, kurās pasaule nonākusi strupceļā.
"Nav skaidrs, vai graušana patiešām paver ceļu politikai, kas vairos cilvēku drošību, labklājību un brīvību. Tā vietā mēs varam ieraudzīt pasauli, ko veido darījumu politika, nevis uz principiem balstīta sadarbība, privātās intereses sabiedrisko vietā, un reģioni, ko nosaka vietējie hegemoni, nevis universālas normas. Ironiski, ka tā būs pasaule, no kuras iegūs bagātie un ietekmīgie, nevis tie, kuri cer uz politiku, kas balstīta uz graušanu," brīdina ziņojuma autori.
ASV partneri Indijas un Klusā okeāna reģionā bažījas, ka Vašingtona varētu upurēt viņu intereses darījumu vārdā ar Ķīnu. Kopš Trampa otrā prezidentūras termiņa sākuma ASV administrācija atklāti atteikusies no globālās tirdzniecības noteikumiem, kuru izveidē savulaik pati piedalījās. Tostarp Tramps ieviesis apjomīgus, Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) prasībām neatbilstošus importa tarifus un aktīvi izmantojis ekonomisko spiedienu, lai panāktu divpusējus darījumus, kas galvenokārt izdevīgi ASV.
Eiropa
Eiropā pastiprinās nedrošības sajūta gan Krievijas dēļ, kas turpina karu Ukrainā un hibrīdkaru visā Eiropā, gan Vašingtonas politikas dēļ – tās nestabilā atbalsta Kijivai un draudīgās retorikas Grenlandes virzienā, vēsta "The Insider".
"ASV pieeja Eiropas drošībai tagad tiek uztverta kā svārstīga – starp garantijām, nosacījumu izvirzīšanu un spiedienu. Saskaroties ar mainīgajiem signāliem no Vašingtonas, Eiropas valstis cenšas saglabāt ASV iesaisti, vienlaikus gatavojoties lielākai autonomijai," teikts ziņojumā.
Noslēgumā dokumenta autori uzsver, ka valstīm, kuras joprojām ir uzticīgas uz noteikumiem balstītai pasaules kārtībai, ir aktīvi jāinvestē savos resursos un jāveicina ciešāka sadarbība.
Vienlaikus valdībām, kas iestājas pret destruktīvu politiku, būs pārliecinoši jāpierāda, ka reformas un politiskā kursa korekcija ir dzīvotspējīgas un spēj labāk apmierināt sabiedrības pieaugošās prasības nekā plaša mēroga graušana.