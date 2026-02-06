Ļoti dīvaina dāvanu apmaiņa: Šveices ārlietu ministrs Lavrovam uzdāvina mūzikas lādīti ar Čaikovski, pretī saņem lādīti ar Kremļa attēlu
Šveices ārlietu ministrs Ignacio Kassiss vizītes laikā Maskavā pasniedza Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam mūzikas lādīti, kas atskaņoja Pjotra Čaikovska skaņdarbu.
Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova apgalvoja, ka Kassiss vēlējies atgādināt, ka baleta “Dusošā skaistule” pirmizrāde notika Marijas teātrī, Sanktpēterburgā 1890. gada 15. janvārī.
“Lai cilvēki atceras, ka Krievija ir daļa no Eiropas,” dāvanas pasniegšanās brīdī sacīja Kassiss.
The strangest gift exchange ever— NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2026
OSCE Chairman Ingnazio Cassis brought a music box playing Tchaikovsky’s composition as a gift for Sergey Lavrov in Moscow.
"To remind them that Russia is part of Europe," Cassis added.
"To remind them that Russia is part of history," Lavrov… pic.twitter.com/tw6BzasdgQ
Savukārt Lavrovs savam Šveices kolēģim pasniedza dekoratīvu lādīti ar Kremļa attēlu.
“Kremlis, pat uzgleznots, tik ļoti sabiedēja Rietumu pārstāvjus, ka viņi dāvanu tikai īsu brīdi paturēja rokās un baidījās to ņemt līdzi. Tā nācās viņiem to nosūtīt pakaļ,” ciniski apgalvoja Zaharova.
Sociālajos tīklos šo dīvaino dāvanu apmaiņu uzņēma dažādi. Vieni šo epizodi uztvēra ar ironiju un kā “smalku simbolu spēli” (Čaikovskis pret Kremli), citi — kā neveiklu vai pat pazemojošu diplomātijas brīdi, pārmetot “principu izšķīdināšanu” žestu dēļ.