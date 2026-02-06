Lavrovs: daži Eiropas līderi "slepeni kontaktējas" ar Krieviju, pat slepus ierodas vizītēs
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojos par it kā pastāvošiem slepeniem kontaktiem starp Maskavu un atsevišķu Eiropas valstu līderiem saistībā ar kara pret Ukrainu izbeigšanu.
To viņš sacīja intervijā Krievijas propagandas televīzijas kanālam RT. Pēc Lavrova teiktā, daļa Eiropas politiķu it kā paši iniciē šādus kontaktus un lūdz neizpaust saziņas faktu.
"Es to neslēpšu – mums ir kontakti ar dažiem Eiropas līderiem. Viņi zvana, lūdz par šīm sarunām nepaziņot. Daži pat ierodas šeit. Un tā viņi slepeni kontaktējas," paziņoja Krievijas Ārlietu ministrijas vadītājs.
Vienlaikus Lavrovs atzina, ka slēgtu un konfidenciālu sarunu laikā Eiropas sarunbiedru retorika it kā neatšķiras no publiskajiem paziņojumiem.
"Tie paši aicinājumi: beidzam, kaut kas ir jādara," viņš sacīja, domājot par Krievijas karu pret Ukrainu.
Ministrs arī apsūdzēja Eiropu "bezkompromisa pozīcijā", kas, pēc viņa teiktā, izpaužas centienos panākt "Krievijas stratēģisku sakāvi": "Ukraina nedrīkst zaudēt, Krievija nedrīkst uzvarēt, citādi Eiropa zaudēs seju. Un viss, ko viņi dara tagad, ir nepieļaut, izjaukt tās sarunas, kas it kā bija iezīmējušās starp mums un amerikāņiem, un tagad tām pieslēdzas arī Ukrainas pārstāvji."
Miera sarunas – jaunākās ziņas
Krievijas ministra paziņojumi izskanēja uz aktīvu diplomātisko kontaktu fona saistībā ar iespējamām sarunām par karu, taču pagaidām nav oficiālu apstiprinājumu par "slepeniem" kontaktiem no Eiropas līderu puses.
Saskaņā ar "The New York Times" datiem kārtējā trīspusējo sarunu kārta starp Ukrainu, Krieviju un ASV, kas notika Abū Dabī, noslēdzās bez jūtama izrāviena kara izbeigšanā, kas ilgst jau piekto gadu. Neraugoties uz paziņojumiem par "konstruktīvu dialogu", vienīgais konkrētais rezultāts bija vienošanās par karagūstekņu apmaiņu.