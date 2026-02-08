Bargi sodi Itālijā! Par naža nēsāšanu tagad draud reāls cietumsods
Itālijā turpmāk par naža, kura asmens garums pārsniedz astoņus centimetrus, nēsāšanu bez attaisnojoša iemesla var draudēt cietumsods uz laiku līdz trim gadiem.
Varasiestādes drošības pasākumu pastiprināšanu pamato ar pieaugošo vardarbību ielās, īpaši jauniešu vidū, ziņo izdevums "Bild".
Īpaši plašu rezonansi sabiedrībā izraisīja nesenais traģiskais gadījums, kad skolā klasesbiedrs nāvējoši sadūra 18 gadus vecu jaunieti.
Jaunais regulējums būtiski paplašina policijas pilnvaras. Turpmāk likumsargiem būs tiesības uz laiku līdz 12 stundām aizturēt personas, kuras tiek uzskatītas par draudu sabiedriskajai kārtībai. Tāpat policistiem tiek paredzēta lielāka tiesiskā aizsardzība gadījumos, kad dienesta ierocis pielietots pašaizsardzības nolūkos.
Šie soļi ir tieša reakcija uz vardarbīgajām sadursmēm demonstrāciju laikā. Aizvadītajā nedēļas nogalē Turīnā ievainojumus guva vairāk nekā 100 policistu, bet sociālajos tīklos plaši izplatījās videomateriāli, kuros redzams, kā protestētāji uzbrūk likumsargiem ar stekiem un āmuriem.