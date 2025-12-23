Itālija par ļaunprātīgām darbībām soda "Ryanair" ar 255 miljoniem eiro
Itālijas konkurences uzraugs AGCM otrdien paziņoja, ka Īrijas zemo cenu lidsabiedrībai "Ryanair" piemērojis vairāk nekā 255 miljonu eiro naudassodu par ļaunprātīgu dominējošā tirgus stāvokļa izmantošanu, lai liegtu ceļojumu aģentūrām piekļūt tās pakalpojumiem.
AGCM norāda, ka "Ryanair" izmantojusi negodīgu stratēģiju, kas laika posmā no 2023. gada līdz vismaz 2025. gada aprīlim apgrūtināja ceļojumu aģentūrām apvienot "Ryanair" lidojumus ar citiem pakalpojumiem.
Šīs stratēģijas "mērķis bija bloķēt, apgrūtināt, sarežģīt vai sadārdzināt (ekonomiski vai tehniski) ceļojumu aģentūru iespējas iegādāties "Ryanair" lidojumus mājaslapā "ryanair.com" kopā ar citu aviokompāniju piedāvātiem lidojumiem vai citiem ceļojumu un apdrošināšanas pakalpojumiem," skaidro konkurences uzraugs.
"Šī prakse mazināja aģentūru iespējas iegādāties "Ryanair" lidojumus un kombinēt tos ar citu aviokompāniju lidojumiem un/vai papildu ceļojumu pakalpojumiem, tādējādi samazinot tiešo un netiešo konkurenci starp aģentūrām," uzsver AGCM.
Kā ziņots, AGCM pirmdien ASV tehnoloģiju milzim "Apple" piemēroja 98 miljonu eiro naudassodu saistībā ar tā lietotņu izsekošanas privātuma funkciju.