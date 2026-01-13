Itālijas restorāna “TikTok” reklāma maksā vīrietim laulību - tagad viņš prasa kompensāciju
Kāds vīrietis Itālijā ir iesniedzis prasību tiesā pret restorānu pēc tam, kad tās “TikTok” video netīšām atklājis viņa ārpuslaulības romānu, kas galu galā noveda pie viņa laulības sabrukuma.
42 gadus vecais vīrietis no Katānijas ir uzsācis tiesvedību, apgalvojot, ka restorāns pārkāpis viņa tiesības uz privātumu, jo sociālo tīklu reklāmas ierakstā publicējis video, kurā viņš redzams vakariņojam kopā ar citu sievieti.
Viņš sievai bija teicis, ka dodas uz parastām darba vakariņām, taču tā vietā vakaru pavadīja restorānā ar sievieti, ar kuru, kā ziņots, slepeni ticies. Restorāna darbinieki šo mijiedarbību nofilmēja reklāmas filmēšanas ietvaros un vēlāk ievietoja “TikTok”, vīrietim par to nezinot un neprasot viņa atļauju.
Kā ziņots, sieva video ieraudzīja neilgi pēc tā publicēšanas. Pēc redzētā viņa nolēma laulību izbeigt un lūdza vīram izvākties no kopīgajām mājām.
Itālijas patērētāju tiesību aizstāvības organizācija "Codacons" ir iesaistījusies lietā, norādot, ka vīrieša vārdā pieprasīs kompensāciju. Organizācijas pārstāvis Frančesko Tanazi apgalvoja, ka restorāns pārkāpis likumu, filmējot klientus un publicējot uzņemto materiālu internetā.
Tanazi teica: “Dažos gadījumos video publicēšana var ļoti nopietni ietekmēt cilvēka privāto un ģimenes dzīvi.”
Viņš piebilda, ka uzņēmumiem pirms klientu iekļaušanas jebkādā reklāmas saturā ir jāsaņem nepārprotama piekrišana. Tanazi arī uzsvēra: "Nav pieļaujams, ka restorāns bez skaidras piekrišanas filmē savus klientus un publicē video, pakļaujot cilvēku neparedzamām sekām."
Ja sūdzība tiks apmierināta, restorānam var tikt piemērotas papildu sankcijas saskaņā ar Itālijas datu aizsardzības noteikumiem.