Nākamajā dienā pēc atentāta pret ģenerāli Aleksejevu dīvainā avārijā iekļuvis Šoigu tuvākais līdzgaitnieks
foto: ekrānuzņēmumi no X
Pasaulē

Nākamajā dienā pēc atentāta pret ģenerāli Aleksejevu dīvainā avārijā iekļuvis Šoigu tuvākais līdzgaitnieks

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Krievijā vērojama mīklainu incidentu virkne, kuros iesaistītas augsta ranga militārpersonas.

Nākamajā dienā pēc atentāta pret ģenerāli Alekseje...

Viens no bijušā Krievijas aizsardzības ministra un Krievijas Drošības padomes sekretārs  Sergeja Šoigu tuvākajiem līdzgaitniekiem ģenerālmajors Aleksandrs Volosovs, iekļuvis dīvainā ceļu satiksmes negadījumā nākamajā dienā pēc Maskavā notikušā atentāta pret  Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) vadītāja vietnieku ģenerālleitnantu Vladimiru Aleksejevu. 

Incidents noticis sestdien ap plkst. 17.00 Rubļovas šosejas rajonā, uz apvedceļa netālu no vietas, kur dzīvo Volosovs. Saskaņā ar avota sniegto informāciju, Volosova "premium" klases ķīniešu krosovers "Changan UNI-K" pēkšņi zaudējis vadāmību -  automašīnai atteikušas bremzes.

Avārija notika uz ceļa ar nelielu satiksmi, kas, pēc sarunbiedru teiktā, ļāvis izvairīties no smaga negadījuma. Sadursmes rezultātā priekšā braucošais automobilis tika vien izmests sāņus. Ja avārija būtu notikusi uz šosejas ar dzīvu satiksmi, iznākums, visticamāk, būtu bijis letāls.

Volosovs ir viens no senākajiem Šoigu sabiedrotajiem. Laikā, kad Šoigu strādāja Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijā  viņš ieņēma ministra pirmā vietnieka amatu. Pēc Šoigu pāriešanas uz Aizsardzības ministriju Volosovs no 2016. līdz 2017. gadam vadīja Krievijas federālo aģentūru "Specstroj". Avārija notika tikai diennakti pēc atentāta pret GRU ģenerāli Aleksejevu, kas pastiprinājis uzmanību šim notikumam.

Citi šobrīd lasa