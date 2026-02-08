Nākamajā dienā pēc atentāta pret ģenerāli Aleksejevu dīvainā avārijā iekļuvis Šoigu tuvākais līdzgaitnieks
Krievijā vērojama mīklainu incidentu virkne, kuros iesaistītas augsta ranga militārpersonas.
Viens no bijušā Krievijas aizsardzības ministra un Krievijas Drošības padomes sekretārs Sergeja Šoigu tuvākajiem līdzgaitniekiem ģenerālmajors Aleksandrs Volosovs, iekļuvis dīvainā ceļu satiksmes negadījumā nākamajā dienā pēc Maskavā notikušā atentāta pret Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) vadītāja vietnieku ģenerālleitnantu Vladimiru Aleksejevu.
Источник ВЧК-ОГПУ и https://t.co/fFnBDf2DjT сообщил, что на следующий день после покушения на генерала ГРУ Владимира Алексеева в странное ДТП попал автомобиль бывшего заместителя Шойгу генерала Александра Волосова. У него на скорости отказали тормоза.— ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) February 7, 2026
Incidents noticis sestdien ap plkst. 17.00 Rubļovas šosejas rajonā, uz apvedceļa netālu no vietas, kur dzīvo Volosovs. Saskaņā ar avota sniegto informāciju, Volosova "premium" klases ķīniešu krosovers "Changan UNI-K" pēkšņi zaudējis vadāmību - automašīnai atteikušas bremzes.
Avārija notika uz ceļa ar nelielu satiksmi, kas, pēc sarunbiedru teiktā, ļāvis izvairīties no smaga negadījuma. Sadursmes rezultātā priekšā braucošais automobilis tika vien izmests sāņus. Ja avārija būtu notikusi uz šosejas ar dzīvu satiksmi, iznākums, visticamāk, būtu bijis letāls.
Volosovs ir viens no senākajiem Šoigu sabiedrotajiem. Laikā, kad Šoigu strādāja Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijā viņš ieņēma ministra pirmā vietnieka amatu. Pēc Šoigu pāriešanas uz Aizsardzības ministriju Volosovs no 2016. līdz 2017. gadam vadīja Krievijas federālo aģentūru "Specstroj". Avārija notika tikai diennakti pēc atentāta pret GRU ģenerāli Aleksejevu, kas pastiprinājis uzmanību šim notikumam.