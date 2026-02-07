Vannā atrasts miris ietekmīgs Krievijas ierēdnis
Krievijā fiksēta kārtējā Krievijas ierēdņa nāve, kas notikusi dīvainos apstākļos.
Piektdien Maskavā, savā dzīvoklī, tika atrasts bijušais Krievijas tieslietu ministra vietnieks Sergejs Tropa. Kā ziņo "The Moscow Times", atsaucoties uz Krievijas medijiem, bijušā ierēdņa līķis tika atrasts vannas istabā. Pagaidu versija par notikušo – noslīkšana.
Tajā pašā laikā Krievijas iestādes apgalvo, ka nav konstatētas vardarbīgas nāves pazīmes, un apstākļi, kas saistīti ar viņa bojāeju, nenorāda uz noziedzīgu raksturu.
Tropa ieņēma Krievijas tieslietu ministra vietnieka amatu no 1996. gada februāra līdz 1997. gada martam – Borisa Jeļcina prezidentūras laikā. Tropa nāve nebija pirmais līdzīgs gadījums pēdējā laikā.
Šī gada janvārī Maskavā tika atrasts bijušā darba ministra vietnieka Alekseja Skļara līķis.
Kopumā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā dīvainos vai pēkšņos apstākļos ir gājuši bojā vairāk nekā 20 Krievijas valsts ierēdņi.
Iepriekš vēstīts, ka janvārī Kiprā tika atrasts Krievijas vēstniecības darbinieka līķis. Runa ir par Antonu Panovu, kurš ieņēma kriptogrāfa amatu un bija saistīts ar struktūru, kas nodarbojas ar kriptogrāfiskās aizsardzības līdzekļu izstrādi un kuru licencējis Krievijas Federālais drošības dienests.
Turklāt decembrī informējām par Jurija Sadovenko nāvi, kurš bija Krievijas aizsardzības ministra vietnieks, kad ministriju vadīja Sergejs Šoigu.