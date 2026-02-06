"Viss stāvs bija asinīs". Kremlī satraukti par sašautā ģenerāļa Aleksejeva dzīvību
Krieviju piektdien satricinājusi ziņa par atentātu Maskavā, kurā smagi cietis Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (kādreiz pazīstama kā Galvenā izlūkošanas pārvalde (GRU)) priekšnieka pirmais vietnieks, Ukrainā dzimušais Vladimirs Aleksejevs. Satraukumu par reanimācijā ievietotā ģenerāļa dzīvību paudis arī Kremlis.
Vietējos plašsaziņas līdzekļos parādījusies jauna informācija par atentāta apstākļiem. 6. februāra rītā Aleksejevs izgāja no sava dzīvokļa, un 25. stāva kāpņu telpā viņu gaidījusi nezināma persona, kas augstceltnē iekļuva, uzdodoties par ēdienu piegādātāju. Šī persona — izmeklētāji pieļauj, ka tā varēja būt sieviete — vispirms sašāva Aleksejevu rokā un kājā, bet tad, kad cietušais mēģināja izvilkt pistoli, iešāva viņam krūtīs, vēsta “Kommersant” ar atsauci uz tiesībsargājošajām iestādēm. Sākotnēji bija ziņots, ka viņam šauts mugurā.
Iespējams, saceltais troksnis neļāva ģenerāli piebeigt, taču aculiecinieki norāda, ka viss stāvs bija pieliets ar asinīm. Izdevumam "Astra" mājas iedzīvotāji stāstījuši, ka reanimācija kāpņu telpā vismaz 15 minūtes sniedza palīdzību ģenerālim, pēc tam viņu aizveda uz slimnīcu.
«Реанимация не уезжала минут 15 точно, колдовали там над человеком». Жильцы дома, где произошло покушение на генерала Алексеева, жалуются на нерабочие камеры в подъезде— ASTRA (@astrapress_ru) February 6, 2026
Соседи генерала Владимира Алексеева утверждают, что покушение произошло прямо на лестничной клетке.
«—… pic.twitter.com/OpEunvR3Ke
Savukārt "Novosti Agenstva" apgalvo, ka atentāta detaļas liecina, ka ģenerālis dzīvoja mājā bez pastiprinātas apsardzes, un īpaši drošības pasākumi nebija veikti pat pēc trim iepriekšējiem atentātiem Maskavā pret ģenerāļiem pēdējā gada laikā. No iepriekšējiem atentātiem šis atšķīries tikai ar to, ka Aleksejevs dzīvoja dzīvoklī, par kuru informācija neesot bijusi nopludināta.
Slimnīcā ārsti cīnās par ģenerāļa dzīvību, viņš zaudējis daudz asiņu, viena lode skārusi dzīvībai svarīgus orgānus.
Kremļa oficiālais runasvīrs Dmitrijs Peskovs paudis cerību, ka Aleksejevs izdzīvos, un norādīja, ka visa informācija par izmeklēšanas gaitu tiek nodota Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Viņš atzina, ka “speciālās militārās operācijas” jeb, pareizāk sakot, laikā, kad Krievija jau 1444 dienas turpina slepkavot Ukrainā, jebkura augsta ranga militārpersona ir riska zonā. “Tas, ka šāda līmeņa militārie komandieri un augstas klases speciālisti kara laikā ir apdraudēti, ir viennozīmīgi. Taču neba Kremlī būtu jāspriež par to, kā nodrošināt viņu drošību,” piebilda Peskovs.
Tikmēr Krievija Valsts dome jau sola briesmīgu atriebību Ukrainai. “Atentāts pret ģenerālleitnantu Aļeksejevu ir kārtējais pierādījums tam, ka Ukrainas režīms ir teroristisks. Ir acīmredzams, ka aiz tā stāv Ukrainas Bruņotie spēki vai Ukrainas Drošības dienests (SBU). Tas nav pirmais uzbrukums Krievijas militārpersonai, ko sagatavojuši Ukrainas specdienesti. Katrs ar šiem atentātiem saistītais par tiem atbildēs pilnā apmērā. Mēs veiksim vēl intensīvākus triecienus, atmaksājot par šo uzbrukumu un par uzbrukumu Belgorodas apgabalam, nekā tos, no kuriem Ukrainas valdošā kliķe iepriekš tā nobijās,” asinskāri pavēstīja Valsts domes Aizsardzības komitejas loceklis Andrejs Koļesņiks.
Jāpiebilst, ka Ukrainas specdienesti vairākkārt likvidējuši augsta ranga Krievijas militārpersonas, ieskaitot ģenerāļus, taču parasti šim nolūkam izmanto spridzekļus.
64 gadus vecais Vladimirs Aleksejevs ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (bijušās GRU) priekšnieka pirmais vietnieks. Viņš dzimis Vinnicas apgabalā, kopš 2011. gada ieņem GRU priekšnieka pirmā vietnieka amatu. Mediji viņu dēvējuši par vienu no galvenajiem visu Krievijas "brīvprātīgo" formējumu kuratoriem, kas piedalās karā Ukrainā.
2023. gada jūnijā Aleksejevs kopā ar Krievijas aizsardzības ministra vietnieku Junusbeku Jevkurovu piedalījās sarunās ar algotņu grupējuma "Vagner" dibinātāju Jevgeņiju Prigožinu algotņu sacelšanās laikā.
2016. gada decembrī ASV noteica sankcijas pret Aleksejevu saistībā ar kiberuzbrukumiem, kuru mērķis bija ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanu gaitu. 2019. gadā GRU priekšnieka vietnieks nonāca arī Eiropas Savienības sankciju sarakstā saistībā ar Skripaļu saindēšanu Solsberijā.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (GUR) uzskata, ka Aleksejevs ir atbildīgs arī par "sākotnējo datu sagatavošanas organizēšanu raķešu un aviācijas triecieniem Ukrainas teritorijā" un par "Krievijas klātbūtnes legalizēšanu okupētajās teritorijās, organizējot tā dēvētos referendumus".