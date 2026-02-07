Sapņu piepildījums vai ļaunākais murgs? Lielbritānijā visiem interesentiem piedāvā neparastu darba vakanci
Lielbritānijā parādījies neparasts darbs dabas mīļotājiem – gleznainajā Skomeras salā Velsā tiek meklēts speciālists, kurš veiks putnu uzskaiti. Putnu skaita samazināšanās dēļ to vairs nav daudz, tāpēc katru gadu tiek veikta katra putna individuāla, manuāla uzskaite.
Vakanci publicējusi organizācija "Wildlife Trust of South and West Wales". Tomēr šis amats nav noformēts kā pilnvērtīgs, bet gan kā brīvprātīgais darbs. No pirmā acu uzmetiena nosacījumi šķiet pievilcīgi: bezmaksas dzīvošana, stipendija 460 eiro apmērā un iespēja strādāt ar vieniem no burvīgākajiem putniem pasaulē – Atlantijas tuklīšiem. Taču, kā nereti gadās, arī šeit netrūkst zemūdens akmeņu.
Pirmkārt, dalība prasa pilna laika iesaisti trīs mēnešu garumā. Iespējamie periodi ir:
- no 28. marta līdz 4. jūlijam,
- no 25. aprīļa līdz 1. augustam,
- no 4. jūlija līdz 30. septembrim.
Brīvprātīgie aktīvi piedalās salas ikdienas dzīvē: uzņem apmeklētājus, vada īsas ievadekskursijas, palīdz pārnēsāt mantas, uztur blogu un Skomeras salas kontus sociālajos tīklos.
Galvenais uzdevums ir savvaļas dabas novērošana. Pavasarī tas nozīmē tuklīšu, kā arī cekulaino kormorānu un citu putnu skaitīšanu, kā arī ligzdošanas sekmju analīzi.
Rudenī uzmanība tiek pievērsta roņiem, trušiem un tauriņiem. Darbs prasa labu fizisko sagatavotību – nāksies daudz staigāt, kāpt pa klintīm, uzkopt telpas un strādāt ārā jebkuros laikapstākļos.
Otrkārt, svarīgi apzināties, ka tas patiešām ir brīvprātīgais darbs. Par visiem trim mēnešiem paredzēta tikai viena izmaksa – tie paši 460 eiro, turklāt tos var saņemt tikai pēc detalizēta noslēguma ziņojuma iesniegšanas.
Treškārt, uz salas gandrīz nav izklaides iespēju. Skomerā nav veikalu, kafejnīcu vai lielveikalu, un stabila interneta savienojuma nav vispār.
Saziņa ar kontinentu ir ierobežota: laivas kursē pēc grafika, un laikapstākļi bieži traucē satiksmei. Trīs mēneši relatīvā izolācijā, nelielā komandā, pastāvīgā vējā un lietū – tas nav pārbaudījums ikvienam.
Tomēr kādam šāds brīvprātīgais darbs var kļūt par īstu atradumu – iespēju uz laiku atslēgties no ierastās pasaules, pabūt vienatnē ar dabu un mierīgi pārskatīt savus dzīves plānus.