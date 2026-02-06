“Maxima” konstatē neatļautas piekļuves “Paldies” kontiem; klientus aicina mainīt paroles
“Maxima Latvija” konstatējusi atsevišķas neatļautas piekļuves lojalitātes programmas “Paldies” kontiem.
Tiek norādīts, ka neskatoties uz preventīvajiem drošības pasākumiem, ir konstatētas atsevišķas neatļautas piekļuves “Maxima” lojalitātes programmas “Paldies” kontiem. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka “Maxima” datu bāzes datu noplūde nav konstatēta.
Lai stiprinātu savu “Paldies” konta drošību, “Maxima Latvija” aicina nomainīt savu “Paldies” konta esošo paroli uz jaunu, kas atbilst drošas paroles pamatprincipiem, kā, piemēram, tā ietver vismaz 8 rakstzīmes, kurās iekļauti vismaz 3 elementi: lielie burti, mazie burti, cipari, simboli. Tāpat nekādā gadījumā aicina nenodot savus piekļuves datus trešajām personām.
“ “Maxima Latvija” datu drošības jautājumus uztver ļoti nopietni un ikdienā cieši sadarbojamies ar Datu valsts inspekciju. Lai rūpētos par datu drošību ikdienā, tiek veikta virkne pasākumu. Pirmkārt, pastāvīgi uzraugām un atjaunojam IT sistēmu darbību. Otrkārt, “Maxima Latvija” ievēro striktas datu apstrādes un aizsardzības procedūras. Papildus tam regulāri organizējam darbinieku apmācības, stiprinot izpratni par informācijas drošību un atbildīgu rīcību ar datiem, kā arī izglītojam mūsu pircējus,” skaidro “Maxima Latvija” mārketinga departamenta direktore Gundega Laugale.
Ja tiek pamanītas jebkādas neatļautas darbības “Paldies” kartes kontā vai ir saņemtas kādas ziņas “Maxima Latvija” vārdā, kuru uzticamība rada bažas, aicinām pārliecināties par informācijas precizitāti www.maxima.lv vai sazināties ar MAXIMA, rakstot uz info@maxima.lv, sociālajos medijos vai zvanot uz informatīvo tālruni 80002020.